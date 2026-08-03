'भररस्त्यावर महिलांची नग्न परेड काढली जाते आणि...', ठाकरेंच्या सेनेचा घणाघात; 'अमित शहांचा देशाला उपयोग नाही'

दक्षिण कश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यातील केल्लम परिसरात दहशतवाद्यांनी बिगर कश्मिरी मजुरांवर केलेल्या हल्ल्याच्या पार्शवभूमीवर ठाकरेंच्या शिवसेनेनं देशाचे गृहमंत्री अमित शाह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यावर निशाणा साधला आहे. 'सामना'च्या अग्रलेखामधून अमित शाह आणि अजित डोवाल यांच्यावर निशाणा साधताना आधीच्या घटनांचा संदर्भही ठाकरेंच्या शिवसेनेनं दिला आहे.
"370 कलम हटवल्याने कश्मीरातील हिंसक, फुटीरतावादी शक्तींचा बीमोड होईल असे भाषण गृहमंत्री शहांनी तेव्हा संसदेत ठोकले होते. प्रत्यक्षात हिंसा मधेच उफाळून येते व रक्तपाताचा उद्रेक होतो. याची जबाबदारी कोण घेणार?" असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं कुलगाम जिल्ह्यातील हल्ल्यानंतर विचारला आहे. "मणिपूर पेटलेले आहे. तेथील हिंसा यांना थांबवता येत नाही. भररस्त्यावर महिलांची नग्न परेड काढली जाते आणि अमित शहा एका बेधुंद अवस्थेत आमदार-खासदार विकत घेण्यात दंग असतात. पुन्हा सरदार पटेलांच्या तसबिरीखाली बसून लोकांना धमक्या देतात. हे आता फार काळ चालणार नाही. जातीय विद्वेषाची आग लावणे, हिंदू-मुसलमान यांच्यात तणाव निर्माण करून निवडणुका जिंकणे हेच सध्या गृहमंत्र्यांचे मुख्य काम बनले आहे. त्यांना विरोधकांची फोडाफोड करता येते, पण दहशतवाद्यांचा बीमोड करता येत नसेल तर त्यांचा देशाला उपयोग नाही," असा टोला ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लगावला आहे.
"पुलवामामध्ये 40 जवानांची आरडीएक्स बॉम्बस्फोटांत हत्या करण्यात आली तेव्हाही सरकार गंभीर नव्हते. पंतप्रधान जिम कॉर्बेटच्या जंगलात सफारीचा आनंद लुटत होते. पहलगाम येथे तर 26 हिंदू पर्यटकांची निर्घृण हत्या केली. अतिरेकी एके-47 बंदुका घेऊन आले व पर्यटकांना मारून निघून गेले. या दोन्ही हत्याकांडांची जबाबदारी स्वीकारून गृहमंत्री अमित शहा व अजित डोवाल यांनी तेव्हाच राजीनामा द्यायला हवा होता. ते राजीनामा देण्यास तयार नव्हते तर पंतप्रधान मोदींनी त्यांना हाकलून द्यायला पाहिजे होते.
"कुलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याने गृहमंत्री शहांच्या राष्ट्रभक्ती आणि कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अमित शहा हे पाकव्याप्त कश्मीर परत भारतात आणण्याच्या वल्गना करत असतात, पण भारताच्या कश्मीरमधील जनतेचे रक्षण ते करू शकत नाहीत. मग गृहमंत्री म्हणून छातीत हवा भरून मिरवता कशाला?" असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केला आहे.
"कश्मीरातील हिंदू पंडितांची घर वापसी अद्याप झाली नाही तरीही हे स्वतःला हिंदू हितरक्षक मानतात. पुन्हा राममंदिराच्या दानपेट्या लुटल्या जात आहेत त्या वेगळ्या. हे सर्व गृहमंत्री शहांच्या नाकर्तेपणामुळे घडत आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून झुंडशाही करणे यालाच ते राज्य करणे असे समजत असतील तर त्यांच्या पायाखालची सतरंजी ओढण्यासाठी जनता जनार्दन आता सज्ज आहे," असं लेखाच्या शेवटी नमूद करण्यात आलं आहे.