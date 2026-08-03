'नालायक गृहमंत्री, राजीनामा द्या', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'मोदींनी आंदोलकांप्रमाणे दहशतवाद्यांनाही माफी दिली आहे?'

"भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते गृहमंत्री अमित शहा व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पुण्यात ‘पुरस्कार पुरस्कार’ खेळत असताना जम्मू-कश्मीर पुन्हा दहशतवादी हल्ल्याने हादरले आहे. दक्षिण कश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यातील केल्लम परिसरात दहशतवाद्यांनी बिगर कश्मिरी मजुरांवर हल्ला केला. त्यात दोन मजुरांचा बळी गेला. हे दोन्ही मजूर छत्तीसगडचे होते. वीटभट्टीवर काम करत होते. लष्कर-ए-तोयबाने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. देशाचे गृहमंत्री ‘पुरस्कार पुरस्कार’ खेळातून बाहेर आले असतील तर या दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी ते स्वीकारणार आहेत काय?" असा थेट सवाल उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 'सामना'च्या 'नालायक गृहमंत्री, राजीनामा द्या' या मथळ्याखालील अग्रलेखातून केला आहे.
"गृहमंत्री अमित शहांच्या राजीनाम्यासाठी संसदेत गदारोळ माजला आहे. देशभरातून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू आहे. ‘जंतर मंतर’वरील पेपरफुटीविरुद्धचे आंदोलन त्यांना अजिबात हाताळता आले नाही. उलट आंदोलन चिरडण्यासाठी त्यांनी पाशवी बळाचा वापर पोलिसांना करायला लावला, पॅलेट गन्स वापरल्या. जणू काही न्याय्य हक्कांसाठी लढणारी ही मुले दहशतवादी आहेत. आता थेट दहशतवादी कश्मीरात घुसून, निरपराध्यांना ठार करून गायब झाले. हे गृहमंत्री अमित शहांचे अपयश आहे. या मजुरांना त्यांचे नाव आणि धर्म विचारून मारले असे समोर आले. त्यामुळे हा हिंदुत्वावरही हल्ला आहे. अजित डोवाल हे देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत. या महाशयांना प्रतिष्ठत ‘टिळक’ पुरस्कार देण्यात आला व तो गृहमंत्री शहांच्या हस्ते दिला. या दोघांवर राष्ट्रीय सुरक्षेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कश्मीरमधील हल्ल्यामुळे दोघांचे कर्तृत्व उघडे पडले आहे," अशी टीका ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केली आहे.
"नोटाबंदीमुळे कश्मीरातील दहशतवादाचे कंबरडे मोडेल, बनावट नोटा छापल्या जाणार नाहीत असा दावा मोदी-शहा व त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डोवाल यांनी केला होता, पण कश्मीरातील अशांतता व असंतोष कायम आहे आणि भूमिगत अतिरेकी अचानक बाहेर येऊन हल्ले करून पसार होतात. 370 कलम हटवल्याने कश्मीरातील हिंसक, फुटीरतावादी शक्तींचा बीमोड होईल असे भाषण गृहमंत्री शहांनी तेव्हा संसदेत ठोकले होते. प्रत्यक्षात हिंसा मधेच उफाळून येते व रक्तपाताचा उद्रेक होतो. याची जबाबदारी कोण घेणार? की ‘जंतर मंतर’वरील आंदोलकांना न मागता ‘माफ’ करणारे मोदी यांनी दहशतवाद्यांनाही माफी दिली आहे?" असा खोचक सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केला आहे. "कुलगाममधील हल्ल्यात दोन मजूर ठार झाले म्हणून सरकार ही बाब गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. माणसे किती मरतात, यावर सरकारचे गांभीर्य ठरणार आहे काय?" असा सवालही ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केला आहे.
"शहा यांच्या कारकीर्दीत शंभरावर लोकांना नाहक मरण पत्करावे लागले. शहा स्वतः पन्नास सुरक्षा गाडय़ांच्या ताफ्यात वावरत आहेत. ते दिल्लीत राहतात त्या परिसरातील कृष्ण मेनन रोड, सुनहरी बाग लेन, संसद मार्ग असे चार-पाच रस्ते एक-दोन किलोमीटरपर्यंत जनतेसाठी बंद केले आहेत. हजारावर सशस्त्र बलाचे जवान त्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. तरीही ते घाबरलेले आहेत. संसदेतही येत नाहीत. अशा माणसाकडून देशाची सुरक्षा कशी होणार?" असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केला आहे.
"शिक्षण मंत्र्यांच्या अकार्यक्षमतेविरुद्ध तरुणाई रस्त्यावर आली तशीच एक दिवस गृहमंत्र्यांच्या नालायकीविरोधातही ती रस्यावर उतरून राजीनामा मागेल. ‘जंतर मंतर’वर जनतेच्या मनातला नरसिंह उफाळून बाहेर आला. अमित शहा म्हणजे कोणी धुरंधर नाहीत. विरोधी पक्ष फोडण्याची त्यांची ‘धुरंधरगिरी’ सुरू असताना कश्मीरात दहशतवादी हल्ला झाला. कश्मीरात आर.डी.एक्स, बंदुका, पैसा, अतिरेकी येतात कोठून? अमित शहा, राजीनामा द्या! आता अतीच झाले," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलंय. "कुलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याने गृहमंत्री शहांच्या राष्ट्रभक्ती आणि कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अमित शहा हे पाकव्याप्त कश्मीर परत भारतात आणण्याच्या वल्गना करत असतात, पण भारताच्या कश्मीरमधील जनतेचे रक्षण ते करू शकत नाहीत," असा उल्लेखही अग्रलेखात आहे.