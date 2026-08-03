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'नालायक गृहमंत्री, राजीनामा द्या', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'मोदींनी आंदोलकांप्रमाणे दहशतवाद्यांनाही माफी दिली आहे?'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं शेलक्या शब्दांमध्ये निशाणा साधलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 03, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:57 AM IST
'नालायक गृहमंत्री, राजीनामा द्या', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'मोदींनी आंदोलकांप्रमाणे दहशतवाद्यांनाही माफी दिली आहे?'
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेनं शहावंर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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