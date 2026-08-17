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'...पण 2029 नंतर ना मोदी राहतील, ना त्यांचे सत्तेतले टोळभैरव', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'थापांच्या तोफा लवकरच...'

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावर दिलेल्या भाषणावरुन निशाणा साधला आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 17, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:36 AM IST
'...पण 2029 नंतर ना मोदी राहतील, ना त्यांचे सत्तेतले टोळभैरव', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'थापांच्या तोफा लवकरच...'
Image Credit: पंतप्रधान मोदींनी स्वातंत्र्य दिनी केलेल्या भाषणावरुन टीका (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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