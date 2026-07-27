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'...त्यामुळे अमित शहांनाही मोकळे सोडता येणार नाही', ठाकरे सेनेचा हल्लाबोल; '‘बडा प्रधान’चा कारभार...'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं कठोर शब्दांमध्ये टीका केली आहे. विद्यार्थ्या आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिल्याचा उल्लेख करत ही टीका करण्यात आलीये.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 27, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:22 AM IST
'...त्यामुळे अमित शहांनाही मोकळे सोडता येणार नाही', ठाकरे सेनेचा हल्लाबोल; '‘बडा प्रधान’चा कारभार...'
Image Credit: पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाहांवर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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