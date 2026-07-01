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...तर या देशाला विष्णूचा तेरावा अवतारही वाचवू शकणार नाही! ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल

"मोदी व त्यांचे लोक विरोधी पक्षांची मशागत केलेली राजकीय जमीन चोरण्यात धन्यता मानत आहेत. रोज उठायचे, पक्ष फोडायचे आणि आमदार-खासदार चोरायचे हीच त्यांची राष्ट्रसेवा."

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 01, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:52 AM IST
...तर या देशाला विष्णूचा तेरावा अवतारही वाचवू शकणार नाही! ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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...तर या देशाला विष्णूचा तेरावा अवतारही वाचवू शकणार नाही! ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल
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