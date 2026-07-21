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'56 इंची छातीवाल्यांचे पाय लटपटवणारा...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'ही झुरळे प्रधानमंत्री कार्यालयात, गृहमंत्रालयात...'

"भारतीय जनता पक्षाच्या एकाही पुढाऱ्याने देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी किंवा राष्ट्रकार्यासाठी उपोषण केल्याची नोंद नाही. त्यामुळे उपोषण किती तेजस्वी असते हे त्यांना कधीच समजणार नाही."

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 21, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:40 AM IST
'56 इंची छातीवाल्यांचे पाय लटपटवणारा...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'ही झुरळे प्रधानमंत्री कार्यालयात, गृहमंत्रालयात...'
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केंद्र सरकावर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो/ सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'56 इंची छातीवाल्यांचे पाय लटपटवणारा...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'ही झुरळे प्रधानमंत्री कार्यालयात, गृहमंत्रालयात...'
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