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'RSS देशवासीयांची माफी मागणार का?' ठाकरेंच्या सेनेचा मोहन भागवतांना थेट सवाल; 1977 चा उल्लेख करत म्हणाले, 'आता पश्चात्ताप होतोय का?'

"अत्यंत कळीचा प्रश्न म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात जनता उतरली नसती तर भारत देश गुलामगिरीतून मुक्त झाला असता काय व एक प्रजासत्ताक देश म्हणून भारतास मान्यता मिळाली असती काय?"

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 22, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Oct 22, 2026, 06:45 AM IST
'RSS देशवासीयांची माफी मागणार का?' ठाकरेंच्या सेनेचा मोहन भागवतांना थेट सवाल; 1977 चा उल्लेख करत म्हणाले, 'आता पश्चात्ताप होतोय का?'
Image Credit: संघावर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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