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'मोदी नावाचा कोलंबस!' म्हणत सडकून टीका; 'मोदींच्या परदेश दौऱ्यावर 600 कोटी खर्च, फायदा मात्र एकाच व्यक्तीला', UBT चा टोला

राज्यसभेमध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परदेश दौऱ्यांवर एकूण 557.51 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 10, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:45 AM IST
'मोदी नावाचा कोलंबस!' म्हणत सडकून टीका; 'मोदींच्या परदेश दौऱ्यावर 600 कोटी खर्च, फायदा मात्र एकाच व्यक्तीला', UBT चा टोला
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेनं कठोर शब्दांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परदेश दौऱ्यावर केली टीका (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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