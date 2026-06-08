'इंडिया' आघाडीत फूट? आजच्या बैठकीआधीच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा मोठा निर्णय

INDIA Alliance Meeting: द्रविड मुन्नेत्र कळघम म्हणजेच 'डीएमके'नंतर आता उद्धव ठाकरेंची शिवसेना (UBT) देखील आज, 8 जून रोजी दिल्लीत होणाऱ्या 'इंडिया' (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स) (INDIA) आघाडीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता कमी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सूत्रांच्या दिलेल्या माहितीनुसार, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून व्हर्च्युअल उपस्थितीचा पर्याय विचाराधीन असला तरी अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
विरोधी आघाडीत वाढत्या मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड महत्त्वाची मानली जात आहे. महाराष्ट्रात विधान परिषद निवडणुकांमुळे महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, शरद पवार गटाची राष्ट्रवादी आणि शिवसेना (UBT) यांच्यात तणाव निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. अचानक महाविकास आघाडीच्या अनेक उमेदवारांनी माघार घेतल्यानंतर आरोप प्रत्यारोप झाले.
दरम्यान, काँग्रेस आणि डीएमके यांच्यातील मतभेदही समोर आले आहेत. काही प्रादेशिक पक्ष बैठकीला उपस्थित राहणार असले तरी प्रमुख मित्रपक्षांच्या अनुपस्थितीमुळे 'इंडिया' आघाडीसमोरील आव्हाने अधोरेखित होत आहेत. विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' आघाडीची महत्त्वपूर्ण बैठक उद्या 8 जून 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता, संविधान क्लब, नवी दिल्ली येथे होणार आहे.
काँग्रेसने या बैठकीला आता “'इंडिया' जनबंधन” असे नाव दिले असून, 23 राजकीय पक्षांनी उपस्थिती निश्चित केल्याचा दावा केला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर आणि विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर 'इंडिया' आघाडीत काही मतभेद आणि तणाव निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्ष एकत्र असल्याचा संदेश देण्यासाठी ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' जनबंधन आघाडीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज दुपारी 12 वाजता, संविधान क्लब, नवी दिल्ली येथे होणार आहे. काँग्रेसने दावा केला आहे की या बैठकीसाठी 23 राजकीय पक्षांनी उपस्थिती निश्चित केली आहे. लोकसभा निवडणुकांनंतर आणि विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर 'इंडिया' आघाडीत काही मतभेद आणि तणाव निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष एकत्र असल्याचा संदेश देण्यासाठी आणि भविष्यातील राजकीय रणनीती ठरवण्यासाठी ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
* मल्लिकार्जुन खरगे
* राहुल गांधी
* ममता बॅनर्जी
* अभिषेक बॅनर्जी
* अखिलेश यादव
* सुप्रिया सुळे
* सीपीआय (एम) कडून जॉन ब्रिटास