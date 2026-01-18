अदानी ग्रुप डचमळल्यास अर्थव्यवस्था कोसळेल; प्रत्येक भारतीयावर होईल परिणाम कारण...; खासदाराने व्यक्त केली भीती

Slams Government Over Supporting Gautam Adani: "भाजपचे लाडके उद्योगपती गौतम अदानी यांनी महाराष्ट्रासह भारत देश कसा गिळला आहे याचे जोरदार प्रेझेंटेशन राज ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कच्या सभेत दाखवले तेव्हा देश हादरला. आतापर्यंत राहुल गांधी दिल्लीत व उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रात अदानींच्या राक्षसी वृत्तीवर प्रहार करत होते. राज ठाकरे यांनी अदानी यांनी व्यापलेला भारताचा व महाराष्ट्राचा नकाशा समोर आणला. भारताच्या संपूर्ण नकाशाचे मालक अदानी झाले. भारताचा मोठा भूभाग आधी चीनने गिळला व भारतांतर्गत गौतम अदानी यांनी मोक्याचा भूभाग व सार्वजनिक संपत्ती गिळली हे स्पष्ट दिसते," असा टोला ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते तसेच खासदार संजय राऊत यांनी लगावला आहे. "चीनने भारताच्या सीमा अरुणाचल प्रदेशपासून लडाखपर्यंत गिळल्या. त्यांची घुसखोरी सुरूच आहे, पण चीनच्या एका शिष्टमंडळासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दिल्लीच्या कार्यालयात पायघड्या अंथरल्या. हे ढोंग आहे," असा टोला राऊतांनी लगावला आहे.
"अदानी यांचे साम्राज्य मागच्या दहा वर्षांत फक्त नरेंद्र मोदींमुळे उभे राहिले. अदानी यांनी जे उद्योग उभे केले ते प्रतिस्पर्ध्यांच्या कानावर बंदुकीची नळी लावून. सर्व एअरपोर्ट, बंदरे, सार्वजनिक उद्योग त्यांनी ताब्यात घेतले ते मोदी यांच्या आशीर्वादाने. हा सर्व पैसा आला कोठून? अदानी यांनी जवळपास 18 ते 20 टक्के कर्ज सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून घेतले. म्हणजे हा जनतेचा पैसा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला भोके पाडून हे कर्ज घेतले. हा अदानी समूह कधी डचमळला तर त्याचा परिणाम त्या बँकांमध्ये बचत असलेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकावर होईल," असं राऊतांनी म्हटलं आहे.
"देशाची अर्थव्यवस्था कोसळून पडेल व अदानी परदेशात पलायन करतील. जनतेच्या पैशांवर मोदी आपले मित्र अदानींचे साम्राज्य वाढवत आहेत. हा इतिहासातला सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार. मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-मनसे युतीच्या विरोधात हाच भ्रष्टाचाराचा पैसा खेळतो आहे. धारावीपासून इतर अनेक जमिनी ताब्यात राहाव्यात म्हणून महाविकास आघाडीत फूट पाडण्याचा प्रयत्न अदानींचे लोक करत राहिले व त्या जाळ्यात काही जण फसले. गौतम अदानी यांनी मराठी एकजुटीचा पराभव होण्यासाठी पूर्ण ताकद मुंबईत लावली. भाजपला सत्ता मिळावी व मुंबई आपल्या ताब्यात यावी हे अदानींचे स्वप्न. एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या मराठी माणसाने मुंबईत अदानींचा पाया भक्कम करण्यासाठी स्वाभिमान दिल्लीच्या दारात गहाण ठेवला हे इतिहासात नोंदले जाईल," असं राऊत म्हणाले आहेत.