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'मोदी काळात ब्रिटिशांपेक्षा भयंकर ओरबाडणे सुरू, ते कधीच सुट्टी घेत नाहीत कारण...'; UBT कडून '12 वर्षांचे ऑडिट'

Shivsena On PM Modi Surpasses Nehru Record: "समाजात जातीय, धार्मिक विद्वेषाचे विष नेहरूंनी कधीच मिसळले नाही. आज चित्र उलटे आहे. मोदींनी ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स, पोलिसांना उभारी देऊन संवैधानिक संस्थांच्या इमारती उखडून फेकल्या. नेहरूंना 12 वर्षांच्या काळात हे जमले नाही."

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 11, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:00 AM IST
'मोदी काळात ब्रिटिशांपेक्षा भयंकर ओरबाडणे सुरू, ते कधीच सुट्टी घेत नाहीत कारण...'; UBT कडून '12 वर्षांचे ऑडिट'

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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