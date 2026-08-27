/दूध विक्रेत्याचं हादरवणारं कृत्य... छुप्या CCTV कॅमेरात कैद झाली घटना; बाईकवरुन किटली काढली अन्... | VIDEO

महाराष्ट्रात अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून कारवाईचा धडका सुरु असून दुग्धजन्य पदार्थांपासून ते औषधांपर्यंत अनेक गोष्टींवर एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं बारीक लक्ष आहे. मात्र सर्वच राज्यांमध्ये अशाप्रकारे कारवाई होत आहे असं नाही. त्यामुळेच या ठिकाणी अन्नपदार्थांमधील भेसळ दिवसाढवळ्या सुरु आहे. अशाच एका विचित्र घटनेची सध्या सोशल मीडियावर तुफान चर्चा आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे.
हा व्हिडीओ उत्तराखंडमधील उधमसिंह नगर जिल्ह्यातील रुद्रपूर येथील आहे. या ठिकाणी एका दूधविक्रेत्याने ग्राहकांना थुंकून दूध दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच या दूधविक्रेत्याने आपलं खरं नाव लपवून लोकांची दिशाभूल केल्याचा दावाही स्थानिकांनी केला आहे. या संपूर्ण घटनेचा एक व्हिडीओ समोर आला असून, त्यात बाईकवर दुधाची किटली घेऊन आलेला व्यक्ती किटलीचं झाकण उघडून त्यात थुंकताना दिसत आहे. त्याची ही कृती परिसरात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आल्यानंतर स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट आहे.
रुद्रपूरच्या रविंद्र नगर, वॉर्ड क्रमांक 37 मध्ये एक दूध विक्रेता ग्राहकांना दूध देण्याआधी दुधाच्या किटलीत थुंकत होता. स्थानिक रहिवासी अमित वर्मा आणि एका महिला ग्राहकाने हा सारा प्रकार स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिल्याचा दावा केला आहे. ही बातमी पसरताच परिसरात गर्दी जमा झाली आणि गोंधळ माजला. लोकांनी विक्रेत्याला थांबवून त्याच्या दुधाचे डबे तपासले आणि त्याला त्यानेच विक्रीसाठी आणलेले दूध पिण्यास सांगितले. ज्याला या दूध विक्रेत्याने नकार दिल्याचं सांगितलं जात आहे.
विक्रेत्याने चौकशीत आपले नाव प्रेम किंवा मुकेश सांगितले, पण बाईकच्या कागदपत्रांवर मोहम्मद साहिल नाव आढळले. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत की त्याने आपली ओळख लपवली होती का? याची चौकशी त्याला ताब्यात घेऊन सुरू आहे.
फुटेजमध्ये विक्रेता बाईकवर दुधाच्या किटलीजवळ वाकलेला दिसतो. काही लोकांनी तो थुंकत होता, असा दवा केला असला तरी पोलिसांनी तो थुंकत होता हे स्पष्ट झालेलं नाही असं म्हटलं आहे. तो दूध हुंगतही असू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. फक्त व्हिडिओच्या आधारे आरोप सिद्ध होत नाही, असं सांगितलं जात आहे.
आवास विकास पोलिस चौकीत विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते जोगिंदर सिंह यांनी या प्रकरणी तक्रार दिली आहे. क्षेत्राधिकारी विभव सैनी यांनी सांगितले की तपास पूर्ण होईपर्यंत आरोपांची पुष्टी करता येणार नाही आणि लोकांनी अफवा पसरवू नये. तपासात सीसीटीव्ही, साक्षीदारांची विधाने आणि इतर पुराव्यांचा संदर्भ दिला जात आहे.
(तळटीप - 'झी 24 तास'ने या व्हिडीओच्या सत्यतेची पडताळणी केलेली नसून तसा कोणताही दावा करत नाहीये.)