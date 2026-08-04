CM विजयवर टीका करताना त्रिशासंदर्भात अश्लील विधान, माजी उपमुख्यमंत्र्यांचा तोल सुटला; म्हणाले, 'पाणी येवो वा न...'

तमिळनाडूचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि अभिनेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी केलेल्या विधानावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. तंजावूर येथे कावेरी पाणीप्रश्नाबाबत केलेल्या भाषणादरम्यान उदयनिधी स्टॅलिन यांनी केलेल्या एका विधानामुळे त्यावरच टीकेची झोड उठली आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि अभिनेते विजय यांच्याबद्दल बोलत असताना उदयनिधी स्टॅलिन यांनी अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन यांच्याबाबत 'द्विअर्थी' म्हणजेच डबल मिनिंग विधान केल्याचा आरोप विजय समर्थकांनी केला आहे.
कावेरी पाणी प्रश्नावर तमिळ भाषेत भाषण करताना उदयनिधी यांनी, "आमचे मुख्यमंत्री कावेरी पाणी प्रश्नावर काहीच बोलत नाहीत. त्याऐवजी, डीएमकेवर (उदयनिधी यांचा राजकीय पक्षावर) खोटे गुन्हे दाखल करण्याचीच त्यांना अधिक चिंता आहे," असा टोला लगावला. याच भाषणादरम्यान, उपस्थितांपैकी एकजण मोठ्याने अभिनेत्री त्रिशाचं नाव घेऊन ओरडला. हे नाव ऐकताच उदयनिधी स्टॅलिन यांनी स्मितहास्य करत, "पाणी येवो वा न येवो, पाणी आलेच पाहिजे... माझा संदर्भ कावेरीच्या पाण्याशी होता," असं विधान केलं. हे ऐकून त्यांच्या समर्थकांनी आरडाओरड करत शिट्ट्या वाजवत या विधानाला प्रतिसाद दिला.
இதெல்லாம் ஒரு எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கு அழகா @Udhaystalin அண்ணா ?— Prashanth Rangaswamy (@itisprashanth) August 3, 2026
இவ்ளோ மட்டமாவா போவீங்க ? pic.twitter.com/H41jzTzyjO
मात्र, उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या समर्थकांना जे विधान विनोदी वाटलं ते नेटकऱ्यांना फारसं रुचलेलं नाही. अभिनेत्री त्रिशाबद्दल दुहेरी अर्थाचं (डबल मिनिंग) विधान उदयनिधी स्टॅलिन यांनी जाणूनबुजून केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. "एका तथाकथित शेतकरी आंदोलनाचे नाटक रचून, हजारो पुरुषांसमोर अभिनेत्री त्रिशा यांच्याबद्दल अश्लील आणि असभ्य अशी दुहेरी अर्थाची विधाने करणाऱ्या उदयनिधीचा धिक्कार असो!" अशा शब्दांत एका 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) युजरने टीका केली आहे. "उदयनिधी स्टॅलिन यांनी आपल्या आईला, मुलीला आणि पत्नीला खूप अभिमान वाटेल असे कृत्य केले आहे," अशी उपरोधिक टीका दुसऱ्या एका युजरने केली आहे.
"अत्यंत घृणास्पद. कोणाबद्दलही अशा प्रकारची लज्जास्पद टिप्पणी करणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. यातून 'अरीवालयम' (द्रमुक) गटाची मानसिकता, राजकीय संस्कृती आणि खालावलेली पातळी दिसून येते. तुमचे नियोजित आंदोलन सुरू होण्याआधीच फसला. आता प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी तुम्ही इतक्या खालच्या स्तराला जाऊन चिथावणीखोर विधाने करुन लोकांचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत आहात," असे एकाने संतापून लिहिले आहे. दुसऱ्या एकाने, "विरोधी पक्षनेता म्हणून हे सर्व तुम्हाला शोभते का, उदयनिधी स्टॅलिन अण्णा? तुम्ही इतक्या खालच्या पातळीवर जाणार आहात का?" असा थेट सवाल केला आहे.
"महिलांविषयी उदयनिधींनी केलेले अश्लील विधान त्यांचा महिलांविषयीचा दृष्टिकोन दर्शवतो. तसेच त्यांच्या सार्वजनिक वर्तनातून त्यांच्या मूल्यांबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. महिलांबद्दल इतकी अपमानास्पद वृत्ती असणारा नेता अशा प्रकारची भाषा वापरत असताना, स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेण्याचा दावा करू शकत नाही," असे एकाने लिहिले आहे.
விவசாய போராட்டம் என்று நாடக போராட்டம் போட்டு ஆயிரக் கணக்கான ஆண்கள் முன்னிலையில் நடிகை த்ரிஷா பற்றி தரங்கெட்ட தனமான அசிங்கமான இரட்டை அர்த்த வார்த்தையை சம்பந்தில்லாமல் பேசிய உதயநிதி ! pic.twitter.com/S1tKIAcCkI— Prasanna OG (@OGprasanna) August 3, 2026
उदयनिधींच्या या विधानांवर त्रिशा आणि विजय यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.