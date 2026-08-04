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CM विजयवर टीका करताना त्रिशासंदर्भात अश्लील विधान, माजी उपमुख्यमंत्र्यांचा तोल सुटला; म्हणाले, 'पाणी येवो वा न...'

जाहीर सभेमध्ये हजारो पुरुषांसमोर तमिळनाडूच्या माजी उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 04, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:57 AM IST
CM विजयवर टीका करताना त्रिशासंदर्भात अश्लील विधान, माजी उपमुख्यमंत्र्यांचा तोल सुटला; म्हणाले, 'पाणी येवो वा न...'
Image Credit: सोशल मीडियावर उठतेय टीकेचे झोड (फोटो प्रातिनिधिक)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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