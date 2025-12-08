शिक्षण मंत्रालयाच्या नव्या मोहिमेचा शुभारंभ; या प्रकल्पाचा तुम्हाला फायदा की तोटा?

शाळेत पाचवी वर्गापर्यंत मातृभाषा शिकणे सक्तीचे केल्यानंतर आता शिक्षण मंत्रालयाने दुसरा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे दोन्ही पैलू समजून घेणे गरजेचे आहे. शिक्षण मंत्रालायाने उच्चशिक्षण संस्थेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषेसोबत आणखी एक भारतीय भाषा शिकण्याचे आवाहन केले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे यामध्ये कुठलेही बंधन नसून तुम्हला तुमच्या पसंतीने कोमतीही भाषा शिकता येते. याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने UGC सर्व राज्यांना पत्र लिहीले आहे.
काही गोष्टींना विचारात घेता, ही मोहिम भारतीय भाषांना चालना देण्यासाठी किंवा भाषावाद संपण्याच्या उद्देशाने सुरु केली असावी. मोहिमेत जास्तीत जास्त विद्यार्थी सामिल व्हावे यासाठी एका पेक्षा जास्त भारतीय भाषा शिकणाऱ्याला लिपी गौरव, भाषा दूत, भाषा मित्र यांसारख्या उपाधीने सन्मानित केले जाईल. यात प्रवेश घेणाऱ्यांना कधीही प्रवेश किंवा बाहेर पडण्याचा पर्याय देखील दिला आहे. पाच किंवा त्याहून जास्त भारतीय भाषा शिकणाऱ्यांना दरवर्षी 11 डिसेंबरला भाषा उत्सावात सन्मानित केले जाईल.
कसा असेल कोर्सचा स्वरुप?
नवीन नियमांनुसार उच्च शिक्षण संस्थेत अन्य भारतीय भाषा शिकण्यासाठी त्रिस्तरीय कोर्स असेल. यामध्ये बेसिक इंटरमीडिएट आणि एडवान्स कोर्सचा समावेश असेल.
वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सहज नोकरी
या कोर्समुळे एखादी भाषा तर शिकता येईलच त्यासोबत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये नोकरी करण्याची संधीही खुली होणार आहे. यामुळे रोजगार क्षमता वेगाने वाढेल. त्याशिवाय तुम्ही कोणत्याही राज्यात तुमच्या कलागुणांचा विस्तार करुन त्यानुसार नोकरी मिळवू शकता.