देशभरात 2,00,00,000 आधार नंबर झाले बंद, UIDAI ने डेटाबेसमधून काढून टाकलं नाव, जाणून घ्या कुणा कुणाचा रेकॉर्ड झाला डिलिट

Aadhaar Card Status: आधार कार्ड फसवणूक रोखण्यासाठी UIDAI ने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. UIDAI ने त्यांच्या डेटाबेसमधून 20 दशलक्ष लोकांची नावे काढून टाकली आहेत. 20 दशलक्ष लोकांचे आधार कार्ड निष्क्रिय केले आहेत. ही नावे काढून टाकण्यात आली आहेत. परिणामी, कोणतीही फसवणूक रोखण्यासाठी त्यांचे आधार क्रमांक निष्क्रिय करण्यात आले आहेत. आधार क्रमांक वापरून हॅकर्सकडून होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटनांची वाढती संख्या आणि आधारचा गैरवापर रोखण्यासाठी, मृत व्यक्तींचे आधार क्रमांक कायमचे निष्क्रिय केले जात आहेत. अचूक माहिती मिळवल्यानंतर, ते डेटाबेसमधून काढून टाकले जातात.
UIDAI ने 20 दशलक्ष आधार क्रमांक निष्क्रिय केले आहेत. मृत व्यक्तींच्या आधार कार्डची माहिती भारताचे रजिस्ट्रार जनरल, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम आणि अनेक सरकारी विभागांकडून मिळवण्यात आली होती. अचूक माहिती मिळवल्यानंतर, ते आधार कार्ड निष्क्रिय केले गेले. UIDAI ने स्पष्ट केले की निष्क्रिय केलेल्या मृत व्यक्तींचे आधार क्रमांक पुन्हा जारी केले जात नाहीत.
जर तुमच्या कुटुंबातील मृतांचे आधार क्रमांक अजूनही सक्रिय असतील, तर तुम्ही myAadhaar पोर्टलद्वारे त्यांची तक्रार करू शकता. myAadhaar फीचर २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उपलब्ध आहे. दिलेल्या माहितीची पडताळणी केल्यानंतर, आधार कार्ड निष्क्रिय केले जाते.