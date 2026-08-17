/श्रावणी सोमवारी महादेव मंदिरात मोठी दुर्घटना! त्या अफवेमुळे चेंगराचेंगरीत 13 भाविक जखमी, नेमकं काय प्रकरण?

आज श्रावणी सोमवार आणि त्यासोबत नागपंचमीचा संयोग जुळून आल्यामुळे उज्जैनमधील महाकालेश्वर मंदिरात भाविकांनी तुफान गर्दी केली होती. या महाकालेश्वर मंदिर परिसरात नागचंद्रेश्वर मंदिर आहे. या ठिकाणी चेंगराचेंगरी झाल्याची घटना समोर आली आहे. विजेचा धक्का बसल्याची अफवा वाऱ्यासारखी पसरली आणि त्यानंतर चेंगराचेंगरी झाल्याचं समोर आलंय. या चेंगराचेंगरीत 13 भाविक जखमी झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. हरसिद्धी मंदिर चौकाजवळ असलेल्या बॅरिकेड्समधील डीपीजवळ विद्युक प्रवाह उतरल्याची अफवा पसरली.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाकाल मंदिर परिसरात वरच्या मजल्यावर श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर आहे. आज नागपंचमी असल्याने मंदिरात दर्शनासाठी हजारो भाविकांनी गर्दी केली होती. आज हरसिद्धी मंदिर आणि नागचंद्रश्वर मंदिर जवळजवळ मार्गावर भाविकांच्या गर्दीमुळे मोठा ताण निर्माण झाला होता. जशी अफवा पसरली की वीज प्रवाह सगळीकडे परसतोय, तर रांगेतील लोकांमध्ये भीतीदायक वातावरण निर्माण झालं आणि भाविकांनी धावपळ सुरु केली.
उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर के नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़, कई श्रद्धालु घायल#Ujjain #Mahakal #Nagchandreshwar #MahakalTemple #UjjainNews #Stampede #BreakingNews #MadhyaPradesh #MPNews #IndiaNews #NewsUpdate #Trending #LatestNews pic.twitter.com/2ZTz2fBZyL— प्रतीक खरे/Pratik khare (@pratik_khare_) August 17, 2026
दुर्घटनेत गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेशातील विविध शहरांतून आलेले भाविक जखमी झाल्याची माहिती स्थानिक प्रशासनाने दिली आहे. जखमींमध्ये महिला आणि तरुणांचा समावेश आहे. घटनेनंतर प्रशासनाने तात्काळ सर्व जखमींना उपचारासाठी चरक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्या उपचार सुरू आहे.
Ujjain Mahakal Temple | उज्जैनच्या महाकाल मंदिरात गोंधळ; अफवेमुळे चेंगराचेंगरीसदृश परिस्थिती | Zee24Taas#Ujjain #MahakalTemple #Mahakal #Nagchandreshwar #UjjainNews #TempleNews pic.twitter.com/eX0v15Wh7r— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 17, 2026
दरम्यान मंदिर प्रशासनाने सांगितलं आहे की, आज सकाळपासून 5 लाखांहून अधिक भाविकांनी दर्शन घेतलंय.