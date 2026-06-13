/भाचीशी गप्पा मारत असल्याने संतापलेल्या मामांनी अंगावर घातली गाडी, धक्कादायक घटना CCTV त कैद

Crime News: एका तरुणाला तरुणीशी बोलणं आपल्या जीवावर बेतू शकतं याची कल्पनाच नव्हती. फक्त मुलीशी बोलत असल्याने तिच्या मामांनी त्याच्या अंगावर गाडीच घातली. कारण त्यांना तरुणाने तिच्याशी बोलणं आवडत नव्हतं. सुरुवातीला हा एखादा अपघात आहे असं वाटत होतं. मात्र नंतर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून सगळं सत्य समोर आलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही आरोपींनी एका तरुणाशी शत्रुत्व आणि कौटुंबिक नाराजीमुळे धावत्या बाईकला कारने धडक दिली. यानंतर त्यांना काही अंतर ही दुचाकी फरफटत नेली. गुजरातच्या जुनागढ जिल्ह्यातील मांगरोल परिसरात ही घटना घडली आहे.
10 जून रोजी मांगरोल-कामनाथ रोडवर दोन तरुण बाईकवरुन जात होते. यावेळी मागून वेगात आलेल्या एका कारने बाईकला धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती, दोन्ही तरुण रस्त्यावर पडले. दोन्ही तरुण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. तिथे दोघांवर उपचार सुरु आहे.
सुरुवातीला हा एक अपघात असल्याचं वाटत होतं. मात्र पोलिसांनी जेव्हा CCTV तपासले तेव्हा सगळा खुलासा झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीसीटीव्हीत कार वेगाने बाईकच्या दिशेने धावताना दिसत आहे. ही फक्त एक धडक नव्हती तर दुचाकीस्वारांना लक्ष्य करण्यात आलं होतं असा पोलिसांचा दावा आहे.
#જૂનાગઢ | મંગરોળમાં કારચાલકે બાઈક સવાર બે યુવકોને કથિત રીતે ઇરાદાપૂર્વક ટક્કર મારતા તેઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી.#Junagadh #Mangrol #GujaratNews #CCTV pic.twitter.com/M2r51vFXml— Amrit (@Amrit256718) June 13, 2026
तपास जसजसा पुढे सरकला, त्याप्रमाणे पोलिसांनी याकुब घमेरिया आणि अन्वर घमेरिया यांची आरोपी म्हणून ओळख पटवली. हे दोघंही शेपा गावातील रहिवासी असून, संबंधित तरुणीचे मामा असल्याचं सांगण्यात येत आहे. तपासादरम्यान निष्पन्न झाले की, आरोपी एका तरुणीमुळे तरुणांवर नाराज होते. ते तरुण त्यांच्या भाचीशी संवाद साधत असे. तिचे मामा असल्याने, आरोपींनी त्या तरुणाला तिच्याशी बोलणे थांबवण्याची ताकीद यापूर्वीच दिली होती.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ताकीद देऊनही बोलणं सुरूच राहिल्यामुळे आरोपींच्या मनात राग निर्माण झाला. त्यानंतर, रस्ते अपघातासारखा भास निर्माण करून त्या तरुणाचा जीव घेण्याचा कट रचण्यात आला. मात्र, सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर तपास अधिकाऱ्यांना ही केवळ एक सामान्य अपघाताची घटना नसल्याचा संशय आला. मांगरोल पोलिसांनी खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला आहे. दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांची सध्या चौकशी सुरू आहे.