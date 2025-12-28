शुद्ध आली तेव्हा अंतर्वस्त्र...IT मॅनेजर तरुणीवर CEO सह महिला अधिकाऱ्याने केला गाडीत अत्याचार, घडलेला प्रकार कॅमेऱ्यात कैद

उदयपूरमध्ये एका आयटी कंपनीच्या मॅनेजरवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेने संपूर्ण शहर हादरले आहे. पीडितेने स्वतःच्या कारचा डॅशकॅम तपासला तेव्हा ही क्रूरता उघडकीस आली. ही घटना २० डिसेंबरच्या रात्री घडली. शोभागपुरा येथील एका हॉटेलमध्ये जीकेएम आयटी कंपनीचे सीईओ जितेश प्रकाश सिसोदिया यांच्या वाढदिवसाची पार्टी आयोजित करण्यात आली होती. रात्री उशिरापर्यंत दारू आणि नृत्य सुरूच होते. पीडितेची प्रकृती बिघडल्यानंतर कंपनीच्या महिला कार्यकारी प्रमुख आणि तिच्या पतीने तिला घरी सोडण्याची ऑफर दिली.
पहाटे सुमारे 1.15 वाजता, पीडितेला तिच्याच कारमध्ये आमिष दाखवण्यात आले. महिला कार्यकारी प्रमुखाचा पती गौरव सिरोही गाडी चालवत होता, तर सीईओ जितेश मागच्या सीटवर बसला होता. वाटेत सिगारेट ओढल्यानंतर पीडिता बेशुद्ध पडली, त्यानंतर आरोपीने तिच्यावर सुमारे साडेतीन तास क्रूरपणे हल्ला केला.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा महिलेला शुद्धीवर आले तेव्हा तिला तिच्या शरीरावर जखमा आणि तिचे काही कपडे आणि दागिने गायब असल्याचे आढळले. संशयास्पद वाटल्याने तिने तिच्या कारच्या डॅशकॅमचा ऑडिओ आणि व्हिडिओ तपासला. डॅशकॅमने संपूर्ण घृणास्पद कृत्य रेकॉर्ड केले. त्यात केवळ गुन्ह्याचे दृश्येच टिपली नाहीत तर आरोपीचे संभाषण देखील रेकॉर्ड केले, जे पोलिसांसाठी एक महत्त्वाचा पुरावा ठरले.
पीडितेच्या तक्रारी आणि वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे, पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली. पोलिसांनी कंपनीचे सीईओ जितेश प्रकाश सिसोदिया, महिला कार्यकारी प्रमुख आणि तिचे पती गौरव सिरोही यांना अटक केली आहे. वैद्यकीय तपासणीत पीडितेच्या शरीरावर आणि गुप्तांगांवर गंभीर जखमा आढळून आल्या आहेत, ज्यामुळे सामूहिक बलात्कार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. पोलिस अधीक्षक योगेश गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि सखोल चौकशीसाठी त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.
आरोपी जितेश सिसोदिया हा उदयपूरमधील आलिशान "स्काय मरीना" अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समध्ये राहतो आणि एक मोठी आयटी कंपनी चालवतो.