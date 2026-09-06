/Explained:समुद्राखालचा ‘आवाज’ वाचवणार हजारो जीव? 2022 च्या भयंकर ज्वालामुखी उद्रेकातून शास्त्रज्ञांना सापडला त्सुनामीचा नवा इशारा!

समुद्राखालील ज्वालामुखीचा उद्रेक आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या त्सुनामीचा अंदाज लावणे शास्त्रज्ञांसाठी आजही मोठे आव्हान आहे. मात्र, टोंगा येथील हुंगा टोंगा हुंगा हा अपाई ज्वालामुखीच्या 2022 मधील महाभयंकर उद्रेकाचा नव्याने अभ्यास केल्यानंतर त्सुनामीचा इशारा देण्यासाठी समुद्राखाली निर्माण होणाऱ्या आवाजाचा वापर करता येऊ शकतो, असा महत्त्वाचा निष्कर्ष समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, पाण्यातून पसरणारे हे ध्वनी संकेत त्सुनामीच्या लाटांपेक्षा कितीतरी वेगाने प्रवास करतात. त्यामुळे भविष्यात आपत्तीपूर्व इशारा देण्यासाठी ही पद्धत उपयुक्त ठरू शकते.
15 जानेवारी 2022 रोजी टोंगा साम्राज्यातील हुंगा टोंगा हुंगा हा अपाई (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai) ज्वालामुखीचा अत्यंत शक्तिशाली समुद्राखालील उद्रेक झाला. या उद्रेकातून राखेचा स्तंभ 50 किलोमीटरपेक्षा अधिक उंचीवर पोहोचला. त्याचवेळी वातावरणात प्रचंड दाबलहरी निर्माण झाल्या आणि टोंगाच्या विविध भागांना त्सुनामीचा फटका बसला. या आपत्तीत किमान तीन जणांचा मृत्यू झाला. सुरुवातीच्या लाटा सुमारे 1 ते 4 मीटर उंच होत्या; त्यानंतर काही भागांत तब्बल 18 ते 40 मीटरपर्यंतची त्सुनामी पोहोचली.
नव्या अभ्यासातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 2022 मधील सर्व त्सुनामी लाटा एकाच प्रक्रियेतून निर्माण झाल्या नव्हत्या. उद्रेकाच्या सुरुवातीला झालेल्या प्रचंड स्फोटांमुळे पहिल्या लाटा तयार झाल्या. मात्र, त्यानंतर आलेली सर्वाधिक विध्वंसक स्थानिक त्सुनामी ज्वालामुखीच्या कॅल्डेरा म्हणजेच मध्यवर्ती भागाच्या अचानक कोसळण्यामुळे निर्माण झाली. या कोसळण्यामुळे समुद्राच्या पाण्याची प्रचंड हालचाल झाली आणि मोठी लाट तयार झाली.
या घटनेचा अभ्यास करताना शास्त्रज्ञांनी समुद्रातील हायड्रो-अॅकौस्टिक किंवा T-wavesचा मागोवा घेतला. पाण्यात ध्वनी अत्यंत कार्यक्षमतेने आणि लांब अंतरापर्यंत प्रवास करू शकतो. समुद्राच्या तळातून उंचावलेला ज्वालामुखी एखाद्या प्रचंड घंटेसारखा वागू शकतो आणि त्याच्या हालचालींचे ध्वनी संकेत दूरवर पसरू शकतात. संशोधकांनी दक्षिण-पश्चिम पॅसिफिकमधील 14 भूकंपमापन केंद्रांच्या नोंदींचे पुनर्विश्लेषण केले. यातील काही केंद्रे हुंगापासून 2,600 किलोमीटरपर्यंत दूर होती.
टोंगा वेळेनुसार सुमारे सायंकाळी 6.28 वाजता हुंगा ज्वालामुखीचा मध्यवर्ती भाग आतल्या दिशेने कोसळण्यास सुरुवात झाली. या प्रक्रियेत सुमारे 4 किलोमीटर रुंद आणि 850 मीटरपेक्षा अधिक खोल कॅल्डेरा तयार झाला. या प्रचंड हालचालीमुळे समुद्राखाली अतिशय शक्तिशाली ध्वनीलहर निर्माण झाली. पारंपरिक भूकंपमापन यंत्रांवर हा कोसळण्याचा संकेत तुलनेने कमकुवत दिसला; मात्र समुद्राखालील ध्वनीमापनातून तो स्पष्टपणे आढळला. सर्वात शक्तिशाली सिग्नल सुमारे पाच मिनिटे टिकला.
या संशोधनातील आणखी एक रंजक पुरावा टोंगातील कानोकुपोलू येथील दूरसंचार टॉवर ठरला. हा टॉवर समुद्रापासून सुमारे 180 मीटर आत आणि समुद्रसपाटीपासून सुमारे 13 मीटर उंचीवर होता. आधीच्या लाटांनंतरही तो उभा राहिला होता. मात्र, मोठी त्सुनामी आल्यानंतर टॉवर उद्ध्वस्त झाला. दूरसंचार कंपनीच्या डेटानुसार त्याचे शेवटचे संप्रेषण सायंकाळी 6:45:24 वाजता झाले. म्हणजे ज्वालामुखीच्या कोसळण्याच्या सुरुवातीपासून सुमारे 17 मिनिटांनी टॉवर नष्ट झाला. हुंगा आणि टोंगातील या भागातील सुमारे 60 किलोमीटरचे अंतर पाहता हा वेळ त्सुनामीच्या प्रवासाशी सुसंगत ठरतो.
या संशोधनाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे समुद्रातील ध्वनीचा वेग. पाण्यात ध्वनी साधारण 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंद वेगाने प्रवास करतो. हा वेग त्सुनामीच्या लाटांपेक्षा सातपटपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे समुद्राखालील ध्वनी संकेत तातडीने ओळखून त्यांचा स्रोत शोधता आला, तर त्सुनामी प्रत्यक्ष किनाऱ्यावर पोहोचण्यापूर्वी संभाव्य धोका ओळखण्याची संधी मिळू शकते. अर्थात, ही पद्धत अद्याप नियमित त्सुनामी इशारा प्रणालीचा पर्याय ठरलेली नाही; त्यासाठी अधिक संशोधन आणि स्वयंचलित सिग्नल-ओळख प्रणाली आवश्यक आहे.
समुद्राखाली शेकडो ज्वालामुखी असून त्यापैकी अनेकांवर नियमित देखरेख करणे कठीण आहे. उपग्रह ज्वालामुखीतील उष्णता, वायू किंवा राखेचा स्तंभ ओळखू शकतात; मात्र त्यातून त्सुनामी निर्माण होणार आहे की नाही, हे थेट सांगणे अवघड असते. त्यामुळे अंडरवॉटर ध्वनी, भूकंपमापन केंद्रे, समुद्रपातळी मोजणारी उपकरणे आणि इतर सेन्सर्स यांना एकत्रित करून भविष्यात अधिक वेगवान इशारा प्रणाली तयार करण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो. मात्र 2022 च्या हुंगा घटनेत त्सुनामी निर्माण होण्यामागे वातावरणीय दाबलहरींसह अनेक प्रक्रिया कार्यरत होत्या, हे आधीच्या संशोधनातूनही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे एका संकेतावर आधारित प्रणालीऐवजी अनेक स्रोतांचा एकत्रित वापर अधिक प्रभावी ठरू शकतो.