Budget 2026 : कोकणकरही होणार मालामाल! शेतकऱ्यांसाठी अर्थमंत्र्यांच्या मोठ्या घोषणा; 'या' तंत्राला सरकारची प्रेरणा

Budget 2026 Agriculture Sector Annoucements : 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यादरम्यान गरीब, शोषित आणि वंचित घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचं त्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना अगदीच सुरुवातीला सदनात स्पष्ट केलं. कर्तव्य भवनात सादर होणारा हा पहिला अर्थसंकल्प असून त्यामध्ये काही घटकांवर केंद्रानं विशेष लक्ष केंद्रीत केल्याचं दिसून आलं.
देशातील शेतकऱ्यां मिळकतीत वाढ करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात वाढ भर देण्यात आली असून या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांना नव्या तंत्रज्ञानाला अनुसरूनही केंद्र सरकारकडून मदतीचा हात दिला जाणार असल्याचं सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं. हाय व्हॅल्यू क्रॉप शेती या प्रकाराला केंद्राकडून प्राधान्य दिलं जाणार असून, प्रामुख्यानं नारळ आणि काजू उत्पादनासाठी भारत सरकार शेतकऱ्यांना मदत करणार असल्याचं अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आलं.
मत्स्यव्यवसायावरही केंद्राचा भर असून, नारळ आणि काजूसारख्या उत्पादनांना येत्या काळात जाणीवपूर्वक प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. ज्यामुळं अर्थमंत्र्यांकडून करण्यात आलेल्या या घोषणांचा थेट परिणाम कोकणातील बागायतदारांनाही मिळणार असून, येत्या काळात अर्थसंकल्पातील या तरतुदींमुळं कोकणकर मालामाल होतील असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.
निर्मला सीतारमण यांनी देश स्तरावर नारळाचं उत्रादन वाढवण्यासाठी एक नवी योजना आखण्यात येईल अशी घोषणा केली. इतकंच नव्हे तर काजू, कोको अशा फळांच्या उत्पादनांवरही प्रामुख्यानं केंद्र शासन लक्ष केंद्रीत करणार आहे. शेतकीय उत्पादन वाढवण्यासाठी AI तंत्रज्ञानावरही येत्या काळात भर दिली जाणार असून, महिला उद्योजिकांच्या साधीनं She Marts ही नवी संकल्पना अंमलात आणली जाणार आहे.
दरम्यान, नारळाच्या उत्पादनावर भर देत अर्थमंत्री म्हणाल्या, 'नारळ उत्पादनातील स्पर्धेला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी एका नारळ संवर्धन योजनेचा प्रस्ताव मी ठेवत आहे. जेणेकरून विविध मार्गांनी नारळाचं उत्पादन वाढवून उत्पादकतेचा स्तरही राखला जाईल. यामध्ये नारळ उत्पादनात पुढे असणाऱ्या राज्यांमध्ये निरुपयोगी झाडांच्या जागेवर नारळाची रोपं लावली जाणार आहेत.'
भारतीय काजू आणि कोको उत्पादनासाठीसुद्धा एक विशेष योजना आखण्याचा केंद्राचा मास असून, त्यामुळं भारतात कच्चे काजू आणि नारळाच्या उत्पादनासह त्यावरील प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करण्यासमवेत निर्यात प्रतिस्पर्धेत वाढ करण्यासाठी 2030 मध्ये भारतातील ही उत्पादनं जागतिक स्तरावर प्रिमियम श्रेणीत ओळख मिळवताना दिसतील. देशातील काजू, कोको आणि नारळ उत्पादक राज्यांवर या योजनेअंतर्गत केंद्राचं विशेष लक्ष राहणार असून यामध्ये कोकणाचाही मोलाचा वाटा असल्यानं महाराष्ट्रातील कोकणची माणसंसुद्धा आता जागतिक पटलावर अधिक प्रभावीपणे आत्मनिर्भर होताना दिसतील तेसुद्धा त्यांच्या मातीतील उत्पादनांच्या बळावर.