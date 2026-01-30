English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भारत
  • भारत
  • Income Tax चे दर आणखी कमी होणार? अर्थसंकल्पात दडलंय काय? मध्यमवर्गीयांसाठी मोठ्या घोषणेची अपेक्षा

Budget 2026-27: बजाज ब्रोकिंगच्या रिपोर्टनुसार, देशातील आरोग्य सेवांची व्याप्ती सतत वाढत आहे आणि 2026च्या अर्थसंकल्पात ती आणखी वाढवता येईल.  

शिवराज यादव | Jan 30, 2026, 06:19 PM IST
Union Budget 2026-27: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवारी 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. देशभरातील लाखो गुंतवणूकदार आणि करदात्यांकडे या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष राहणार असून, उत्सुकता आहे. याचं कारण अर्थसंकल्पातून होणाऱ्या घोषणांचा, निर्णयांचा परिणाम थेट त्यांच्या खिशावर होणार आहे. निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. मध्यमवर्गापासून ते पगारदार वर्गापर्यंत आणि शेतकऱ्यांपासून ते महिलांपर्यंत समाजातील सर्व घटकांना केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.

अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा आहेत?

मालमत्ता आणि गृहकर्ज

एकीकडे मालमत्तेच्या किमती आकाशाला भिडत असताना आणि लोकांवर कर्जाचा बोजा वाढत असताना, घर खरेदीदार कर सवलतीची मागणी करत आहेत. गृहकर्जावरील कर सवलत वाढवणे ही त्यांची प्राथमिक मागणी आहे. सध्या, आयकर कायद्याच्या कलम 24 (ब) अंतर्गत व्याज सवलत मर्यादा 2 लाख आहे. मागील अनेक वर्षांपासून ही मर्यादा असून, सध्याच्या परिस्थितीत ती अपुरी मानली जात आहे. 

प्लस कॅशचे संस्थापक आणि सीईओ प्रणव कुमार यांनी सांगितलं आहे की, 2026-27 चा अर्थसंकल्प कर बचत आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतो. यामध्ये स्टॅंडर्ड डिडक्शन वाढवणे, कर प्रणाली सोपं करणं आणि गृहकर्ज आणि विम्याशी संबंधित अतिरिक्त सवलत देणं यांचा समावेश आहे. 

आरोग्य

बजाज ब्रोकिंगच्या अहवालानुसार, देशातील आरोग्य सेवांची व्याप्ती सातत्याने वाढत आहे आणि 2026 च्या अर्थसंकल्पात ती आणखी वाढवता येऊ शकते. यामध्ये अधिकाधिक लोकांना कव्हर करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन काळजी घेण्यासाठी आरोग्य विमा योजनांची व्याप्ती वाढवणे समाविष्ट असू शकते.

तथापि, अहवालात असा इशारा देखील देण्यात आला आहे की यामुळे आरोग्य सेवा क्षेत्राला सकारात्मक चालना मिळेल, परंतु सरकारी दराने सेवा प्रदान केल्याने खासगी रुग्णालयांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. 

भांडवली खर्च

ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी यांचं म्हणणं आहे की, 2026-27 आर्थिक वर्षात सरकार सध्याचे निर्णय, बदल, सुधारणा यावर कायम राहील. अर्थसंकल्पात कोणतेही मोठे किंवा आश्चर्यकारक निर्णय घेण्याची शक्यता नाही. फर्मच्या मते, सरकार भांडवली खर्च (भांडवल खर्च) वर्षानुवर्षे अंदाजे 13 टक्क्यांनी वाढवून 12.6 ट्रिलियन करेल अशी अपेक्षा आहे. भांडवली खर्च-ते-जीडीपी गुणोत्तर सुमारे 3.2 टक्के असण्याचा अंदाज आहे.

गुरुवारी एक दिवस आधी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात 2026-27 आर्थिक वर्षासाठी भारताचा जीडीपी विकास दर 6.8 टक्के ते 7.2 टक्के असण्याचा अंदाज आहे हे उल्लेखनीय आहे. शिवाय, 2026 आर्थिक वर्षासाठी वास्तविक जीडीपी वाढ 7.4 टक्के आणि सकल मूल्यवर्धित (GVA) 7.3 टक्के असण्याचा अंदाज आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

