English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • कंटेट क्रिएटर्ससाठी महत्त्वाची बातमी, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये उभारल्या जाणार 10,000 पेक्षाजास्त कंटेंट क्रिएटर लॅब

कंटेट क्रिएटर्ससाठी महत्त्वाची बातमी, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये उभारल्या जाणार 10,000 पेक्षाजास्त कंटेंट क्रिएटर लॅब

Budget 2026 Nirmala Sitharaman: आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री सीतारामन यांनी भारताच्या विकासात एआय आणि नवोउपक्रमांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा कंटेंट क्रिएटर्सना होणार आहे. जाणून घ्या काय आहेत महत्त्वाच्या तरतूदी.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 1, 2026, 02:37 PM IST
कंटेट क्रिएटर्ससाठी महत्त्वाची बातमी, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये उभारल्या जाणार 10,000 पेक्षाजास्त कंटेंट क्रिएटर लॅब

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2026-27 साठीचे भारतीय केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना तंत्रज्ञान आणि नव्या उपक्रम हे विकसित भारताचे सर्वात मोठे इंजिन आहे असे सांगितले. आता भारत फक्त तंत्रज्ञानाचा वापर करणार नाही तर त्याचे नेतृत्वही करेल असे म्हणत अर्थसंकल्पात सामग्री निर्मितीवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 
गेमिंग सेक्टरमध्ये 10 लाखांपेक्षा अधिक व्यावसायिकांना नियुक्त केले जाणार आहे. तसेच यासंबंधित कंटेंट क्रिएशन शिकवण्यासाठी एक नवीन कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन केली जाणार आहे. सध्याच्या काळात क्रिएट अर्थव्यवस्था आघाडीत आहे. डिझाईन शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय डिझाइन शाळा स्थापन केल्या जातील. याशिवाय भारताच्या अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इपेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (ABGC) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी देशभरातील 15,000 माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्सची स्थापना करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. 

 

तसेच डिजिटल जग आणि निर्मात्यांसाठी काही खास योजना आखल्या आहेत. 

 

  • एआय सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचे वर्णन अर्थव्यवस्थेसाठी पॉवर बूस्टर म्हणून केले आहे. ज्यामुळे कंटेंट क्रिएशनच्या पद्धतींमध्ये अधिक पटीने सुधारणा होईल. 
  •  
  • तसेच शासनाने डिजिटल कंटेंट क्रिएशनसाठी आवश्याक पायभूत सुविधांसाठी रू. 12.2 लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पाचे वाटप केले आहे. ज्यामुळे देशात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल नेटवर्क मजबूत होईल. 
  •  
  • तसेच तरुणांना नवीन तंत्रज्ञान शिकवण्यावर आणि भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी त्यांना प्रिशिक्षण देण्यावर आणि भविष्यासाठी तयार करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले जाईल
  •  
  • क्रिडा साहित्य आणि इतर 7 क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ज्यामुळे भारतीय निर्मात्यांना आवश्यक उपकरणे स्वस्तात आणि सहज उपलब्ध होतील. 

 

तंत्रज्ञान आणि एआय अर्थसकंल्पातीलबाबतचे ठळक मुद्दे:

  •  सरकारी सेवा आणि प्रशासन सुधारण्यासाठी आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर मल्टीप्लायर म्हणून केला जाणार आहे. यासाठी देशभरातील  सर्व जिल्ह्यांमध्ये एआय आधारित उपायांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. 
  • विशेषतः तरुणांच्या एआय आणि डीप-टेकमधील संशोधनाला चालना देण्यासाठी आयआयटी आणि आयआयएससीमध्ये 10,000 नवीन टेक फेलोशिप्स सुरू करण्यात येणार आहे. 
  • भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी 40,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह 'सेमीकंडक्टर मिशन 2.o' सुरू करण्यात येणार आहे. 
  • तसेच प्रगत उत्पादनासाठी एका नवीन धोरणाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ज्यामुळे विशेषतः डीप-टेक, रोबोटिक्स आणि एआय स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळेल. 
  • आरोग्यसेवा क्षेत्रातही तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जाणार आहे , ज्यामुळे डिजिटल आरोग्यसेवा परिसंस्था मजबूत होईल. यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची 'बायोफार्मा शक्ती' योजना सुरू करण्यात येणार आहे. 

 

तसेच अर्थमंत्र्यांनी दूरसंचार आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेची ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे असेही म्हटले आहे. तसेच पुढील पाच वर्षात डेटा सेंटर्स आणि 5G आणि 6G कनेक्टिव्हिटीचा आणखी विस्तार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
budget 2026budgetunion budgetnirmala sitharamanrailway budget news

इतर बातम्या

प्रफुल्ल पटेल यांच्यासंदर्भात मोठा दावा केल्यानंतर पियुष गो...

महाराष्ट्र बातम्या