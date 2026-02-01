कंटेट क्रिएटर्ससाठी महत्त्वाची बातमी, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये उभारल्या जाणार 10,000 पेक्षाजास्त कंटेंट क्रिएटर लॅब

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2026-27 साठीचे भारतीय केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना तंत्रज्ञान आणि नव्या उपक्रम हे विकसित भारताचे सर्वात मोठे इंजिन आहे असे सांगितले. आता भारत फक्त तंत्रज्ञानाचा वापर करणार नाही तर त्याचे नेतृत्वही करेल असे म्हणत अर्थसंकल्पात सामग्री निर्मितीवरही लक्ष केंद्रित केले आहे.
गेमिंग सेक्टरमध्ये 10 लाखांपेक्षा अधिक व्यावसायिकांना नियुक्त केले जाणार आहे. तसेच यासंबंधित कंटेंट क्रिएशन शिकवण्यासाठी एक नवीन कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन केली जाणार आहे. सध्याच्या काळात क्रिएट अर्थव्यवस्था आघाडीत आहे. डिझाईन शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय डिझाइन शाळा स्थापन केल्या जातील. याशिवाय भारताच्या अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इपेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (ABGC) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी देशभरातील 15,000 माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्सची स्थापना करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.
तसेच अर्थमंत्र्यांनी दूरसंचार आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेची ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे असेही म्हटले आहे. तसेच पुढील पाच वर्षात डेटा सेंटर्स आणि 5G आणि 6G कनेक्टिव्हिटीचा आणखी विस्तार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.