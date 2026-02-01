Medical Budget 2026: मधुमेह, कॅन्सरची औषधं स्वस्त! आरोग्य क्षेत्राला बजेटमध्ये काय मिळाले? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Big Announcement For Medical Health Care Sector in Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 आज 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत सादर केला. सलग नवव्यांदा त्यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला असून, यामध्ये आरोग्य क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. चला जाणून घेऊयात, आरोग्य क्षेत्राला अर्थात हेल्थ सेक्टरसाठी यावेळी काय महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. भारताला जागतिक स्तरावर बायोफार्मास्युटिकल केंद्र म्हणून उभे करणे हा यंदाच्या अर्थसंकल्पामागे सरकारचा मोठा दृष्टिकोन स्पष्ट दिसतो. यासाठी ‘बायोफार्मा शक्ती’ या नव्या उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे.
पुढील पाच वर्षांत ‘बायोफार्मा शक्ती’ या नव्या योजनेसाठी सुमारे 10,000 कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर औषधांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि भारताला जागतिक औषध पुरवठादार म्हणून मजबूत करणे, हा मुख्य उद्देश आहे.
या बजेटमध्ये मधुमेह आणि कर्करोग रुग्णांना मोठा दिलासा मिळालेला दिसला. बायोफार्मा क्षेत्राला चालना दिल्यामुळे मधुमेह आणि कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांसाठी लागणारी औषधे अधिक परवडणारी होतील, अशी अपेक्षा आहे. मधुमेह आणि कर्करोग या दोन्ही आजारांचे रुग्ण भारतात झपाट्याने वाढत आहेत. देशातच बायोलॉजिक औषधांचे उत्पादन वाढल्यास उत्पादन खर्च कमी होईल आणि त्याचा थेट फायदा रुग्णांना स्वस्त उपचारांच्या रूपाने मिळेल. तसेच सार्वजनिक आरोग्य खर्चावरचा ताणही कमी होण्यास मदत होईल.
या संपूर्ण इकोसिस्टमला आधार देण्यासाठी सरकारने तीन नवीन राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षण व संशोधन संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या संस्थांमध्ये प्रगत शिक्षण, संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण औषध विकासावर विशेष भर दिला जाईल.
औषध चाचणी आणि वैद्यकीय संशोधनाला गती देण्यासाठी देशभरात 1,000 मान्यताप्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साईट्सचे नेटवर्क उभारले जाणार आहे. यामुळे नव्या उपचार पद्धती आणि औषधांना लवकर मान्यता मिळण्यास मदत होईल. यासोबतच जिल्हा रुग्णालयांचे सक्षमीकरण केले जाईल, विशेषतः आपत्कालीन विभागांचा विस्तार करून आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पात पाच प्रादेशिक मेडिकल हब उभारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या ठिकाणी वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधन एकत्रितपणे केले जाईल. तसेच देशात तीन नवीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (AIIMS) स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मानसिक आरोग्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन मानसिक आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरणही करण्यात येणार आहे.
अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्ससाठी असलेल्या विद्यमान संस्थांचे अपग्रेडेशन केले जाईल. सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही क्षेत्रांत नवीन AHP (Allied Health Professionals) संस्था सुरू केल्या जातील. याशिवाय, देशात तीन नवीन आयुर्वेद संस्थांची स्थापना करून पारंपरिक उपचार पद्धतींनाही चालना दिली जाणार आहे.
