Union Budget 2026: सिगारेट महागल्या, औषधं स्वस्त; अर्थसंकल्पानंतर काय स्वस्त, काय महाग? A टू Z माहिती एका क्लिकवर

Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यावेळी त्यांनी काही महत्त्वाच्या आणि मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. 12 वर्षांपूर्वी सरकार स्थापन झाल्यापासून देशाची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने सातत्याने काम केलं आहे. आत्मनिर्भरतेच्या मंत्रानुसार देशांतर्गत उत्पादनावर भर देण्यात आला असून राजकोषीय तुटीवर लक्ष ठेवण्यात आलं असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं. युनिव्हर्सल सेवांवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे 7 टक्के विकासदर मिळवण्यात मदत झाली असंही त्या म्हणाल्या. या सर्व घोषणांमध्ये सर्वसामान्यांचं लक्ष नेमकं काय महाग होणार आणि काय स्वस्त होणार याकडे असते. तर मग जाणून घ्या.
देशात आजपासून तंबाखूजन्य पदार्थ महागले आहेत. तंबाखू आणि सिगारेटवर अतिरिक्त कर (एक्साइज ड्युटी) आकारला जात आहे. शिवाय, आजपासून पान मसाल्यावर आरोग्य उपकर देखील लागू होईल. सध्याचा 28 टक्के जीएसटी दर 40 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. गेल्या वर्षी दिवाळीपूर्वी सरकारने ही घोषणा केली होती, जेव्हा त्यांनी सांगितले होतं की या उत्पादनांवर अतिरिक्त 40 टक्के कर लावला जाईल.
आजपासून तंबाखू आणि पान मसालासह सिगारेटवर अतिरिक्त 40 टक्के कर लादला जाईल. हे लक्षात घेता, प्रत्येक सिगारेटवर 2.05 ते 8.50 रुपये दराने कर आकारला जाईल असा अंदाज आहे.
संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की कर्करोग आणि मधुमेहासारख्या गंभीर आजारांवरील औषधे स्वस्त होतील. यामुळे आरोग्य क्षेत्र आणि सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळतो. याचा अर्थ असा की लोकांना आणि गरजूंना कर्करोग आणि मधुमेहाची औषधे स्वस्त दरात मिळतील.
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी मोटर अॅक्सिडेंट क्लेमबद्दल एक मोठी घोषणा केली आहे, ज्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. त्यांनी संसदेत घोषणा केली की मोटर अॅक्सिडेंट क्लेमबद्दल रक्कम आता करमुक्त असेल.
संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक मोठी घोषणा केली, ज्यात म्हटले आहे की आतापासून परदेशी प्रवास स्वस्त होईल. त्यांनी परदेशी प्रवासावरील टीडीएस 5 टक्क्यांवरून 2 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली.
- परदेशात फिरणं आणि शिक्षण स्वस्त
- दारु, भंगार, खनिज महागलं
- बिडी स्वस्त
- ऑप्शन ट्रेडिंग महागलं
- कापड आणि चामडं निर्यात स्वस्त
- सीएनजी बायोगॅस स्वस्त
- मोबाईल फोन, ईव्ही बॅटरी स्वस्त
- मायक्रोवेव्ह आणि सोलार एनर्जी स्वस्त
- बूट स्वस्त
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या 2025 च्या अर्थसंकल्पात अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या. यामध्ये मोटारसायकली, फ्रोजर फिश, ईव्ही वाहने, झिंक स्क्रॅप, चामड्याच्या वस्तू, कॅरियर-ग्रेड इंटरनेट स्विचेस, देशांतर्गत उत्पादित कपडे, वैद्यकीय साहित्य, कर्करोग आणि जीवनरक्षक औषधे, कोबाल्ट पावडर, ईव्ही लिथियम बॅटरी, लिथियम-आयन बॅटरी, मोबाईल फोन आणि बरेच काही समाविष्ट होते.