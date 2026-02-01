Budget 2026 Tourism : भटकंती आणि पर्यटनविषयक व्यवसाय आता सुस्साट; पाहा अर्थमंत्र्यांच्या महत्त्वाच्या घोषणा

Budget 2026 Tourism Sector Announcements : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पहिल्यांदाच कर्तव्य भवनात अर्थसंकल्प सादर करत असताना काही महत्त्वाचे मुद्दे या माध्यमातून अधोरेखित केले. ज्यामध्ये त्यांनी तीन महत्त्वाच्या कर्तव्यांचा उल्लेख केला. जिथं आर्थिक विकास वेगवान आणि दीर्घकालीन ठेवणे, जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करणे, सर्वसमावेशक विकास अशा गोष्टी त्यांनी उजेडात आणल्या. विविध क्षेत्रांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या असून, मागील काही वर्षांमध्ये देशात उदयोन्मुख असणाऱ्या आणि प्रचंड लोकप्रिय ठरणाऱ्या पर्यटन क्षेत्रासाठीही त्यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.
वैद्यकिय पर्यटन केंद्र- (मेडिकल टुरिझम हब) या संकल्पनेअंतर्गत सरकारनं खासगी क्षेत्राच्या भागिदारीनं देशातील पाच महत्त्वाच्या ठिकाणी 'मेडिकल टुरिझम हब'ची सुरुवात करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. या केंद्रांमध्ये रुग्णालयं, उपचार केंद्र आणि आयुष अशा सुविधां एकत्रितरित्या उपलब्ध करून दिल्या जातील. जिथं परदेशातून आलेल्या रुग्णांचं लक्ष केंद्रीत होईल.
सरकारकडून 15 पुरातत्व महत्त्वं असणाऱ्या ठिकाणांना प्रकाशझोतात आणत पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून त्यांचा विकास करण्यास सज्ज आहे. यामध्ये सारनाथ, हस्तिनापूर अशा ठिकाणांचा समावेश आहे. ही ठिकाणं सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र म्हणून नावारुपास येतील. शिवाय देशात अध्यात्मिक आणि वारसा स्थळं असणाऱ्या ठिकाणांनाही राष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशझोतात आणलं जाईल.
देशातील कानाकोपऱ्यात असणाऱ्या ठिकाणांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी सी प्लेन सेवांमध्ये वाढ करण्यात येईल. यासाठी सी प्लेन वायबिलिटी गॅप फंडिंग VGF ही योजना अंमलात आणली जाऊ शकते. ज्यामुळं स्वदेशी सी प्लेन निर्मिती आणि संचलनाला प्रोत्साहन मिळेल शिवाय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू काश्मीरमध्ये डोंगराळ भागात एक प्रगत रेल्वेजाळं तयार करण्यात येईल, ज्यामुळं येथील पर्यटनाला आणखी वाव मिळताना दिसले.
* अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात पर्यटन, जागतिक ट्रेकिंग आणि हायकिंग आणि क्रीडा या अर्थसंकल्पातील योजनांची रूपरेषा मांडली.
* पर्यटन: नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी या संस्थेची स्थापन केली जाईल. 20लोकप्रिय पर्यटन स्थळांवर 10000 मार्गदर्शकांचे कौशल्य वाढवण्याची योजना सुरू केली जाईल. राष्ट्रीय डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापन केला जाईल.
* जागतिक ट्रेकिंग आणि हायकिंग: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि अराकू व्हॅलीमध्ये पर्वतीय ट्रेल्स बांधले जातील. ओडिशा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये कासवांसाठी ट्रेल्स विकसित केले जातील.
* ढोलाविरा सारख्या 15 पुरातत्वीय स्थळांना सांस्कृतिक स्थळे म्हणून विकसित केले जाईल.