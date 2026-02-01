English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Budget 2026 Tourism : भटकंती आणि पर्यटनविषयक व्यवसाय आता सुस्साट; पाहा अर्थमंत्र्यांच्या महत्त्वाच्या घोषणा

Budget 2026 Tourism : भटकंती आणि पर्यटनविषयक व्यवसाय आता सुस्साट; पाहा अर्थमंत्र्यांच्या महत्त्वाच्या घोषणा

Budget 2026 Tourism Sector Announcements :  पर्यटन क्षेत्रासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घोषणा. कोणत्या भागांचा होणार नव्यानं विकास? ट्रेकिंग करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी.   

सायली पाटील | Updated: Feb 1, 2026, 01:08 PM IST
Budget 2026 Tourism : भटकंती आणि पर्यटनविषयक व्यवसाय आता सुस्साट; पाहा अर्थमंत्र्यांच्या महत्त्वाच्या घोषणा
Union Budget 2026 Tourism Announcement What Tourism Sector Gets in Budget Arthsankalp Batmya Highlights in Marathi

Budget 2026 Tourism Sector Announcements :  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पहिल्यांदाच कर्तव्य भवनात अर्थसंकल्प सादर करत असताना काही महत्त्वाचे मुद्दे या माध्यमातून अधोरेखित केले. ज्यामध्ये त्यांनी तीन महत्त्वाच्या कर्तव्यांचा उल्लेख केला. जिथं आर्थिक विकास वेगवान आणि दीर्घकालीन ठेवणे, जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करणे, सर्वसमावेशक विकास अशा गोष्टी त्यांनी उजेडात आणल्या. विविध क्षेत्रांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या असून, मागील काही वर्षांमध्ये देशात उदयोन्मुख असणाऱ्या आणि प्रचंड लोकप्रिय ठरणाऱ्या पर्यटन क्षेत्रासाठीही त्यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. 

Add Zee News as a Preferred Source

2026-27 अर्थसंकल्पात पर्यटन क्षेत्रासाठी कोणत्या घोषणा? 

वैद्यकिय पर्यटन केंद्र- (मेडिकल टुरिझम हब) या संकल्पनेअंतर्गत सरकारनं खासगी क्षेत्राच्या भागिदारीनं देशातील पाच महत्त्वाच्या ठिकाणी 'मेडिकल टुरिझम हब'ची सुरुवात करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. या केंद्रांमध्ये रुग्णालयं, उपचार केंद्र आणि आयुष अशा सुविधां एकत्रितरित्या उपलब्ध करून दिल्या जातील. जिथं परदेशातून आलेल्या रुग्णांचं लक्ष केंद्रीत होईल. 

वारसा आणि सांस्कृतिक पर्यटन 

सरकारकडून 15 पुरातत्व महत्त्वं असणाऱ्या ठिकाणांना प्रकाशझोतात आणत पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून त्यांचा विकास करण्यास सज्ज आहे. यामध्ये सारनाथ, हस्तिनापूर अशा ठिकाणांचा समावेश आहे. ही ठिकाणं सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र म्हणून नावारुपास येतील. शिवाय देशात अध्यात्मिक आणि वारसा स्थळं असणाऱ्या ठिकाणांनाही राष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशझोतात आणलं जाईल. 

कनेक्टिव्हीटीत सुधारणा 

देशातील कानाकोपऱ्यात असणाऱ्या ठिकाणांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी सी प्लेन सेवांमध्ये वाढ करण्यात येईल. यासाठी सी प्लेन वायबिलिटी गॅप फंडिंग VGF ही योजना अंमलात आणली जाऊ शकते. ज्यामुळं स्वदेशी सी प्लेन निर्मिती आणि संचलनाला प्रोत्साहन मिळेल शिवाय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू काश्मीरमध्ये डोंगराळ भागात एक प्रगत रेल्वेजाळं तयार करण्यात येईल, ज्यामुळं येथील पर्यटनाला आणखी वाव मिळताना दिसले. 

हेसुद्धा वाचा : Budget 2026 : कोकणकरही होणार मालामाल! शेतकऱ्यांसाठी अर्थमंत्र्यांच्या मोठ्या घोषणा; 'या' तंत्राला सरकारची प्रेरणा

पर्यटन क्षेत्रासंदर्भातील आणखी महत्त्वाच्या घोषणा एका नजरेत...

* अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात पर्यटन, जागतिक ट्रेकिंग आणि हायकिंग आणि क्रीडा या अर्थसंकल्पातील योजनांची रूपरेषा मांडली.
* पर्यटन: नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी या संस्थेची स्थापन केली जाईल. 20लोकप्रिय पर्यटन स्थळांवर 10000 मार्गदर्शकांचे कौशल्य वाढवण्याची योजना सुरू केली जाईल. राष्ट्रीय डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापन केला जाईल.
* जागतिक ट्रेकिंग आणि हायकिंग: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि अराकू व्हॅलीमध्ये पर्वतीय ट्रेल्स बांधले जातील. ओडिशा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये कासवांसाठी ट्रेल्स विकसित केले जातील.
* ढोलाविरा सारख्या 15 पुरातत्वीय स्थळांना सांस्कृतिक स्थळे म्हणून विकसित केले जाईल.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Budget 2026 Tourism HighlightsUnion Budget 2026 Tourism SectorNirmala Sitharaman Budget 2026 Marathi UpdatesTourism News India Budget 2026Budget 2026 Breaking News Marathi

इतर बातम्या

Budget 2026 : शेअर बाजारात हाहाकार! अर्थसंकल्प सादर होताच म...

भविष्य