Marathi News
'दुसरी भारतीय भाषा शिकायला काय हरकत?,शिक्षण मंत्र्यांकडून निधी रोखण्याचा इशारा!

Education Minister On NEP: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तमिलनाडूच्या डीएमके सरकारला इशारा दिलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 22, 2025, 12:24 PM IST
'दुसरी भारतीय भाषा शिकायला काय हरकत?,शिक्षण मंत्र्यांकडून निधी रोखण्याचा इशारा!
धर्मेंद्र प्रधान

Education Minister On NEP: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तमिलनाडूच्या डीएमके सरकारला इशारा दिलाय. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० स्वीकारण्यास नकार दिल्यास कारवाई करणार असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटलंय. तामिळनाडूमध्ये विद्यार्थ्यांवर राजकीय हेतू लादल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.  आयआयटी मद्रास येथे दक्षिणापथ शिखर परिषदेत बोलताना त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. काय म्हणाले धर्मेंद्र प्रधान? सविस्तर जाणून घेऊया. 

जोपर्यंत तमिळनाडू सरकार केंद्राने प्रस्तावित केलेल्या सामंजस्य करारावर सहमती दर्शवत नाही, तोपर्यंत समग्र शिक्षा अभियानासाठी (एसएसए) निधी मंजूर होणार नाही, असे धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले. आयआयटी मद्रासचे संचालक प्रा. व्ही. कामकोटी यांच्या उपस्थितीत त्यांनी हे वक्तव्य केले.

'राजकीय हेतू विद्यार्थ्यांवर लादू नका'

"मी तमिळनाडूत आणि संसदेतही सातत्याने सांगितले आहे की, भारताने एनईपी २०२० स्वीकारले आहे आणि त्यानुसारच पुढे जावे लागेल. डीएमके सरकारला विद्यार्थ्यांवर आपले राजकीय विचार लादता येणार नाहीत', असे धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले. समग्र शिक्षा अभियानाचा निधी हवा असेल, तर केंद्राने प्रस्तावित केलेला सामंजस्य करार स्वीकारावा लागेल. आम्ही सहकार्य करण्यास तयार आहोत, पण हे सहकार्य परस्पर असले पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

'दुसरी भारतीय भाषा शिकण्यात काय हरकत?"

केंद्र सरकार कोणतीही भाषा तमिलनाडूवर लादत नसल्याचे सांगताना प्रधान यांनी त्रिभाषा धोरणावर जोर दिला. ते म्हणाले, "एनईपी अंतर्गत कोणतीही भाषा सक्तीची नाही. तिसऱ्या भाषेची निवड ही विद्यार्थ्यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. भारतात केवळ १०% लोकच इंग्रजी बोलतात. मग जेव्हा तुम्ही इंग्रजी शिकू शकता, तेव्हा दुसरी भारतीय भाषा शिकण्यात काय अडचण आहे?" असा प्रश्न शिक्षणमंत्र्यांनी उपस्थित केला. डीएमके सरकारच्या द्विभाषा धोरणावर टीका करताना त्यांनी आरोप केला की, यामुळे तमिलनाडूत भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचेही ते म्हणाले.

अन्य योजनांचा निधी सुरू

केवळ एसएसएचा निधीच थांबवला आहे, अन्य योजनांसाठी निधी नियमितपणे दिला जात आहे. मध्याह्न भोजन योजना आणि प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमासाठी तमिलनाडूला निधी मिळत असल्याचे शिक्षणमंत्री म्हणाले. परिषदेत बोलताना त्यांनी तमिल भाषेचे कौतुक करत ती शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली. तसेच, एनईपीच्या शिफारशींनुसार इयत्ता ११ आणि १२च्या अभ्यासक्रमात कौशल्याधारित शिक्षण समाविष्ट करण्याची केंद्राची योजना असल्याचेही धर्मेंद्र प्रधान यांनी नमूद केले.

FAQ

तमिलनाडूला समग्र शिक्षा अभियानाचा निधी का मिळत नाही?

उत्तर: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, तमिलनाडू सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० स्वीकारले नाही आणि केंद्राने प्रस्तावित केलेल्या सामंजस्य करारावर सहमती दर्शवली नाही. जोपर्यंत तमिलनाडू सरकार हा करार स्वीकारत नाही, तोपर्यंत समग्र शिक्षा अभियानासाठी (एसएसए) निधी मंजूर होणार नाही.

केंद्र सरकार तमिलनाडूवर कोणती भाषा लादत आहे, असा डीएमके सरकारचा आरोप का आहे?

उत्तर: धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार कोणतीही भाषा तमिलनाडूवर लादत नाही. एनईपी अंतर्गत त्रिभाषा धोरण आहे, ज्यामध्ये तिसऱ्या भाषेची निवड विद्यार्थ्यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. डीएमके सरकारच्या द्विभाषा धोरणामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

तामिळनाडूसाठी इतर शैक्षणिक योजनांचा निधी सुरू आहे का?

उत्तर: होय, धर्मेंद्र प्रधान यांनी नमूद केले की, समग्र शिक्षा अभियानाव्यतिरिक्त इतर योजनांसाठी निधी नियमितपणे दिला जात आहे. मध्याह्न भोजन योजना आणि प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमासाठी तमिलनाडूला निधी मिळत आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
nepDharmendra PradhanNEP in Tamil naduthree-language formulanep

