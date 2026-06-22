केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! 'या' 16 औषधांवर घातलीये बंदी, चुकूनही वापरू नका, अन्यथा....

Union Health Ministry Banned 16 Medicines : केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी (Union Health Ministry) एक मोठा निर्णय घेऊन आरोग्याच्या नावाखाली मेडिकल दुकानांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या मात्र परिणामांमध्ये शून्य असणाऱ्या काही औषधांवर बंदी घातलेली आहे. यात वेदनाशक, अँटी बायोटिक आणि डायबेटिज आणि त्वचेशी निगडित काही औषधांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने आरोग्याला धोकादायक अशा तब्बल 16 प्रकारच्या 'फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन' म्हणजेच मिश्र औषधांच्या उत्पादनावर, विक्रीवर आणि वितरणावर तत्काळ पूर्ण बंदी घातली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 'औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्या'च्या कलम 26 ए अंतर्गत हे आदेश जारी केले आहेत. यात पॅरासिटामॉल, अमोक्सिसिलीनसह स्कीन केअरच्या 16 औषधांचा समावेश आहे. ही औषधे आजार बरी करण्यासाठी फारशी प्रभावी तर नाहीतच, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
या बंदीमुळे त्वचाविकार, वेदनाशामक, पोटदुखीवरील, मधुमेहविरोधी आणि प्रतिजैविक अशा विविध प्रकारच्या औषध श्रेणींवर परिणाम झाला आहे. यामध्ये काही कोरफडयुक्त स्किन-केअर उत्पादनांचाही समावेश आहे. पॅरासिटामॉ ल, अमोक्सिसिलीन आणि स्कीन केअरच्या 16 औषधांचा समावेश यात आहे.
केंद्र सरकारने ज्या औषधांवर बंदी घातलेली आहे अशा औषधांच्या मिश्रणांमध्ये ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिडसह इथोहेप्टाझिन, डायसायक्लोमाइन, पॅरासिटामॉल आणि क्लिडिनियम ब्रोमाइड, डायसायक्लोमाइन, पॅरासिटामॉल, क्लिडिनियम ब्रोमाइड आणि क्लोरडायझेपॉक्साइड, ग्लिक्लाझाइडसह क्रोमियम पिकोलिनेट आणि पॅरासिटामॉलसह लिग्नोकेन इत्यादींचा समावेश आहे.
अनेक अँटीबायोटिक्स मिश्रणांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये अमोक्सिसिलिनसह सेराटिओपेप्टिडेज, अमोक्सिसिलिनसह सेराटिओपेप्टिडेज आणि लॅक्टोबॅसिलस स्पोरोजीन्स, अमोक्सिसिलिनसह क्लोक्सासिलिन, लॅक्टिक ॲसिड बॅसिलस आणि सेराटिओपेप्टिडेज, सेफाड्रॉक्सिलसह प्रोबेनेसिड आणि सेफुरोक्झिमसह सेराटिओपेप्टिडेज यांचा समावेश आहे.
प्रतिबंधित औषध यादीत त्वचाविकारांशी अन् त्वचेची निगा राखणाऱ्या मिश्र औषधांचाही समावेश असून, त्यात कोरफड (अलोवेरा) किंवा कोरफडीच्या अर्कासह व्हिटॅमिन ई, जोजोबा ऑईल, ऑरेंज ऑईल, व्हीट जर्म ऑईल, टी ट्री ऑईल, अलँटोइन आणि डी-पँथेनॉल यांसारख्या घटकांचे मिश्रण असलेल्या औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे.