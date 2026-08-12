''लापता', 'पळून गेले' अशी भाषा...', अमित शाह संतापले; संसदेत बोलण्यावरुन विरोधकांना ऑफर, 'रात्री उशिरापर्यंत...'

दिल्लीमध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या लाठीचार्जवरुन आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात असतानाच लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन द्यावं अशी मागणी विरोधीपक्षाकडून केली जात आहे. विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधींनी तर विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्याचे आदेश अमित शाहांनी दिल्याचा आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. असं असतानाच आत अमित शाहांनी या साऱ्या प्रकरणावर पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. अमित शाहांनी, "सरकारकडे लपवण्यासारखं काही नाही," असं म्हटलं आहे. "सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. विरोधी पक्षालाच चर्चा नकोय," असा आरोपही शाह यांनी केला आहे. मी प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देण्यास तयार असल्याचं अमित शाहांनी आवर्जून नमूद केलं आहे.
"सर्वप्रथम, 'लापता' किंवा 'पळून गेले' यांसारखी भाषा आजकाल भारतातील सार्वजनिक आणि संसदीय जीवनात ऐकायला मिळत आहे. अधिवेशन सुरू झाल्यापासून मी नियमितपणे संसदेत येत आहे. मी माझ्या कक्षात बसतो, पण विरोधी पक्ष संसदेचे कामकाज दोन्ही सभागृहांमध्ये चालू देत नसेल, तर मग करायचे तरी काय?" असा सवाल अमित शाहांनी उपस्थित केला. "चर्चेचा प्रश्न आहे तोपर्यंत, आमचे संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, सरकार 'नीट' (NEET) आंदोलनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यास तयार आहे. आम्ही वेळ निश्चित करण्याची आणि विरोधी पक्षाने त्यासाठी तयार राहण्याची विनंती केली होती. ती त्यांचीच सुरुवातीची मागणी होती आणि आम्ही ती मान्य केली. मी स्वतःही सांगितले आहे की संसदेत कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देण्यास मी तयार आहे, तरीही त्यांना चर्चा होऊ द्यायचीच नाही," असं अमित शाह म्हणाले.
"आता, कोण पळून जात आहे हे जनतेनेच ठरवू द्या. त्यांनी आज दुपारी 3 वाजेपर्यंत सभापतींकडे पत्र सादर करावे. आज दुपारी 3 वाजल्यापासून ते उद्या दुपारी 3 वाजेपर्यंत सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत. मी सभागृहात उपस्थित राहीन; मी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेईन आणि प्रत्येक मुद्द्याला उत्तर देईन. सरकारकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही. त्यांना चर्चा का नको होती, यावरही मी बोलेन. मोदीजींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए (NDA) सरकार कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यास तयार आहे; त्यांनी फक्त संसदेचे कामकाज चालू दिले पाहिजे," असं अमित शाह म्हणाले.
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "First of all, terms like 'laapata', 'bhaag gaye' are the kind of language increasingly being heard in India's public and parliamentary life. I have been coming to Parliament regularly since the session began; I sit in my… pic.twitter.com/sLaYv9fFSn— ANI (@ANI) August 12, 2026
"मला विरोधी पक्षाला सांगायचे आहे की, त्यांनी दुपारी 2 वाजेपर्यंत अध्यक्षांकडे पत्र सादर करावे. आम्ही दुपारी 2 वाजता चर्चेला सुरुवात करू आणि उद्या दुपारी 3 वाजेपर्यंत मी सर्व मुद्द्यांची उत्तरे देईन. संसदीय चर्चेसाठी काही निश्चित नियम आणि कार्यपद्धती असतात. तरीही, काहीजण मला केवळ एक निवेदन करण्यास सांगतात. अशा गंभीर विषयावर त्या पद्धतीने चर्चा होऊ शकत नाही. ती तुमची पद्धत असू शकेल, पण ती संसदीय पद्धत नाही. संसदेत चर्चा सविस्तरपणे होतात. आज दुपारी 3 वाजल्यापासून चर्चा सुरू ठेवण्यास मी तयार आहे. मग ती रात्री उशिरापर्यंत चालो किंवा उद्या दुपारी 3 वाजेपर्यंत; अध्यक्षांनी परवानगी दिल्यास मी 'प्रश्नकाल' स्थगित करण्यासही तयार आहे," अशी ऑफरच शाह यांनी विरोधकांना दिली आहे.
"उद्या दुपारी 3 वाजेपर्यंत चर्चा सुरू ठेवण्याची माझी तयारी आहे. मी स्वतः तिथे उपस्थित राहीन, सर्व गोष्टींची नोंद घेईन आणि प्रत्येक मुद्द्याला उत्तर देईन, जेणेकरून देशातील जनतेसमोर संपूर्ण प्रकरण स्पष्ट होईल आणि सत्य पूर्णपणे समोर येईल. आता, विरोधी पक्षानेच ठरवायचे आहे की त्यांना चर्चा करायची आहे की गोंधळ घालायचा आहे," असा टोला शाह यांनी लगावला.
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "I want to tell the Opposition: submit a letter to the Speaker by 2:00 PM, we will start the discussion at 3:00 PM, and I will provide answers to everything by 3:00 PM tomorrow. There are established rules and procedures for… pic.twitter.com/Q8ZdZfvxdW— ANI (@ANI) August 12, 2026
दुसरीकडे आज लोकसभेमध्ये प्रवेश करताना राहुल गांधींनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, "विरोधी पक्षाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, अमित शहा यांनी आम्हाला उपदेश करावा आणि आम्ही तो ऐकावा यात आम्हाला कोणताही रस नाही," असा टोला लगावला. "जेव्हा मी 'आम्ही' असे म्हणतो, तेव्हा माझा उद्देश देशातील तरुण पिढी असा असतो. विद्यार्थ्यांनीवर गोळ्या कोणी चालवल्या? खिळे लावलेल्या लाठ्यांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्याचे आदेश कोणी दिले? आमच्या मुलांवर गोळ्या झाडण्याचे आदेश अमित शहा यांनी दिले होते का? जर त्यांनी तसे केले असेल, तर त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. गेल्या 20 दिवसांपासून अमित शहा बेपत्ता आहेत. भारताच्या गृहमंत्र्यांमध्ये हिंमत नाही; ते सभागृहात येऊ शकत नाहीत," असं राहुल गांधी म्हणाले.
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "The Opposition has clearly said that we are not interested in Amit Shah giving us a lecture. When I say 'we', I mean the younger generation of this country. Who shot the students? Who gave the order to beat up the students with… pic.twitter.com/2TSom00vLe— ANI (@ANI) August 12, 2026
"पॅलेट गन चालवण्याचे आदेश कोणी दिले? अमित शाहांनी आदेश दिले असतील तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. शेतकऱ्यांपाठोपाठ विद्यार्थ्यांवरही पॅलेट गन चालवण्यात आली. विद्यार्थ्यांना कोणाच्या आदेशाने मारहाण करण्यात आली. 20 दिवसांपासून केंद्रीय गृहमंत्री सभागृहात का आले नव्हते?" असा सवाल केला आहे. "विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांना मारहाण करण्याचे आदेश कोणी दिले याचं उत्तर आम्हाला हवं आहे," असं राहुल गांधी म्हणाले. "झारखंडसंदर्भात मी काहीही बोलेलो नाही असं नाहीये," असं राहुल यांनी आवर्जून नमूद केलं. आता खरोखरच विद्यार्थ्यांवर हल्ला करण्याचे आदेश कोणी दिले याचे उत्तर आज किंवा उद्या देशाला मिळू शकेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.