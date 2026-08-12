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''लापता', 'पळून गेले' अशी भाषा...', अमित शाह संतापले; संसदेत बोलण्यावरुन विरोधकांना ऑफर, 'रात्री उशिरापर्यंत...'

अमित शाह यांनी संसदेमध्ये येऊन निवेदन द्यावं अशी मागणी करत मागील दोन आठवड्यांपासून वारंवार सभागृहाचं कामकाज ठप्प होताना दिसत आहे. असं असतानाच आता यासंदर्भात स्वत: अमित शाह बोललेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 12, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:09 PM IST
''लापता', 'पळून गेले' अशी भाषा...', अमित शाह संतापले; संसदेत बोलण्यावरुन विरोधकांना ऑफर, 'रात्री उशिरापर्यंत...'
Image Credit: संसदेबाहेर दोन्ही नेत्यांनी नोंदवल्या प्रतिक्रिया (फोटो एएनआय आणि पीटीआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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