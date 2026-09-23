/WION Summit : भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या मार्गावर; WION आयकॉनिक टुरिझम समिटमध्ये गजेंद्र शेखावत यांचं वक्तव्य

भारतीय केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी WION च्या आयकॉनिक टुरिझम समिट अँड अवॉर्ड्स २०२६ मध्ये भारताचा विकासासंदर्भात महत्त्वाचे विधान केलं आहे. या कार्यक्रमात ते म्हणाले की, भारत २०४७ पर्यंत एक विकसित राष्ट्र बनण्याच्या मार्गावर असून भारताच्या पहिल्या तिमाहीतील वाढीने जगाला थक्क केलं आहे. तसंच भू-राजकीय अस्थिरता असूनही, भारत खंबीरपणे उभा असंही त्यांनी यावेळी आवर्जुन सांगितलं आहे.
या वेळी भारताचा सांस्कृतिक वारसाबद्दल बोलताना त्यांनी वेदांचा उल्लेख करत म्हटलंय की, ते आपल्याला सतत पुढे जात राहण्याची शिकवण देतात.चरैवेती, चरैवेती... आपल्या ऋषीमुनींनी आपल्याला ज्ञान आणि नवीन संधींच्या शोधात पुढे जात राहण्याची शिकवण दिली आहे." मंत्री पुढे म्हणाले, "बदल हा शाश्वत आहे, पण आजच्या काळात बदलाचा वेग वाढत आहे. तसंच ते म्हणाले की, बदल हा शाश्वत आहे, पण आधुनिक काळात परिवर्तनाचा वेग प्रचंड आहे. पंतप्रधान मोदींनी २०४७ पर्यंत एक विकसित राष्ट्र घडवण्यासाठी जलद प्रगतीचा आराखडा मांडला आहे.
आपल्या भाषणात मंत्र्यांनी भारताच्या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक पर्यटनाबद्दल सांगत असताना ते म्हणाले की, देशातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांचा पुनर्विकास केला जात आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार तर मिळतच त्यासोबत पर्यटनाला चालना मिळतेय. याशिवाय, पर्यावरणाचा विचार करून देशात पर्यावरणपूरक पर्यटनालाही प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
'WION आयकॉनिक टुरिझम समिट अँड अवॉर्ड्स २०२६' ही शिखर परिषद सरकारी प्रतिनिधी, राजनयिक आणि पर्यटन, विमान वाहतूक, आदरातिथ्य आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेत्यांना एका छताखाली एकत्र आणते. ज्यामुळे व्हिसा आणि गतिशीलतेपासून ते पर्यटन पायाभूत सुविधा, सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरी आणि प्रवास तंत्रज्ञानापर्यंतच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चेंना वाव मिळतो. जवळपास २० देशांचे राजनयिक उपस्थित असल्याने, या चर्चांचा महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय परिणाम होईल.
Tourism is moving beyond conventional sightseeing, with travellers increasingly seeking meaningful and personalised experiences.— WION (@WIONews) September 23, 2026
At WION’s Iconic Tourism Summit, Gajendra Singh Shekhawat explained why AI may transform travel planning but cannot replace the human touch
In… pic.twitter.com/gBqNe2c9jn
या परिषदेत व्हिसा धोरण, सीमा व्यवस्थापन, बायोमेट्रिक प्रवास, डिजिटल परिवर्तन आणि प्रवाशांचा अनुभव सुधारण्यात एआयची (AI) वाढती भूमिका यांसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या कार्यक्रमाचा समारोप 'आयकॉनिक अवॉर्ड्स २०२६' ने होईल, ज्यामध्ये प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांचा सन्मान केला जाईल. अर्जेंटिना, ग्रीस, सुरीनाम, आयर्लंड, स्लोव्हाकिया, सायप्रस, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका आणि सेशेल्स येथील राजनयिक, तसंच पर्यटन, विमान वाहतूक आणि आदरातिथ्य क्षेत्रातील प्रमुख नेते WION परिषदेत सहभागी होतील.
WION वर्ल्ड कॉन्फरन्स मालिकेचा भाग असलेला हा कार्यक्रम, नवी दिल्लीतील आयटीसी मौर्य येथे आयोजित केला जात आहे. सुरक्षित आंतरराष्ट्रीय प्रवासाला सक्षम करणाऱ्या विश्वसनीय तंत्रज्ञान सेवांमधील जागतिक अग्रणी असलेल्या व्हीएफएस ग्लोबलद्वारे (VFS Global) हा कार्यक्रम सादर केला जात आहे. या वर्षी, कंपनी सीमापार प्रवासात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या २५ वर्षांचा उत्सव साजरा करत आहे. हा कार्यक्रम रेड हॅट कम्युनिकेशन्सच्या (Red Hat Communications) सहकार्याने आयोजित केला जात आहे.