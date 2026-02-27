एपस्टीन फाईल प्रकरणात भारतातील बड्या मंत्र्याला क्लिनचीट; एपस्टीनसोबत 14 वेळा भेट आणि 62 ईमेल

Hardeep Puri Jeffrey Epstein Files : एपस्टीन फाइल्समुळे जगभरात खळबळ उडाली असतानाच भारतातील एका बड्या मंत्र्याचे नाव देखील चर्चेत आले होते. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि जेफ्री एपस्टीन कथित संबंधांबद्दल काँग्रेस पक्षाने गंभीर आरोप केले होते. 2014 ते 2017 दरम्यान दोघांमध्ये 612 ईमेलची देवाणघेवाण झाली आणि त्यांच्या 14 बैठका झाल्या असा दावा विरोधी पक्षाने केला होता. एपस्टीन फाईल प्रकरणात हरदीप सिंग पुरी यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे नाव एपस्टाईन फाइल्समध्ये समोर आले आहे. केंद्र सरकारने पुरी यांच्यावरील एपस्टाईन फाइल्समधील आरोप गांभीर्याने घेतले आहेत. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी करत आहे. चौकशी समितीने पुरी यांची बाजू सविस्तरपणे ऐकून घेतली आहे. सुरुवातीच्या चौकशीत हरदीप सिंग पुरी यांच्याविरुद्ध कोणतीही खोटी माहिती समोर आली नाही . त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा किंवा त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही अशी भूमिका सरकारने घतेल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. हरदीप पुरी यांचे नाव अमेरिकेच्या न्याय विभागाशी संबंधित फायलींमध्ये अनेक वेळा आढळते. यात खाजगी बैठका आणि ईमेल संभाषणांचा समावेश आहे. त्यांना एपस्टीन फाइल्सशी देखील जोडले जात आहे.
याच मुद्द्यावर, काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की 2014 ते 2017 दरम्यान हरदीप सिंग पुरी आणि जेफ्री एपस्टाईन यांच्यात 62 ईमेल शेअर केले होते. पक्षाचा दावा आहे की या काळात 14 बैठका रेकॉर्ड केल्या गेल्या, ज्यामध्ये पुरी यांनी 32 आणि एपस्टीन कडून 30 ईमेल पाठवले होते. काँग्रेस पक्षाने पुरी यांनी या कथित संपर्कांची कारणे स्पष्ट करावीत आणि नैतिक आधारावर राजीनामा द्यावा अशी मागणी काँग्रेसेन केली आहे.
हरदीप सिंग पुरी यांनी हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. त्यांना "निराधार" आणि "राजकीय षड्यंत्र" म्हटले आहे. 163 वेळा नाव आल्याचा दावा खोटा असल्याचे पुरी यांचे म्हणणे आहे. पुरी यांनी कबूल केले की ते अधिकृत किंवा व्यावसायिक संदर्भात एपस्टीनला जास्तीत जास्त चार वेळा भेटले असतील.
दरम्यान, पुरी यांचा उत्तर प्रदेशातून राज्यसभा सदस्य म्हणून कार्यकाळ 25 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. भाजप त्यांना पुन्हा निवडून देईल की नाही याबद्दल आता काहीसा संशय आहे. यापूर्वी, पक्षाने 2022 मध्ये मुख्तार अब्बास नक्वी यांना पुन्हा निवडून दिले नाही, ज्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळ सोडावे लागले. त्याचप्रमाणे, जेडीयू कोट्यातील मंत्री आरसीपी सिंह यांनाही त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्यात आले.