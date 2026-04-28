‘चंबल की चमडी’; खिशात कांदा घेऊन फिरतात ज्योतिरादित्य शिंदे, भर सभेत सांगितला उकाड्यावरील रामबाण उपाय

Union Minister Jyotiraditya Scindia on heatwave and onion remedy : जिथं महाराष्ट्रात पारा 46.9 अंश सेल्सिअसवर पोहोचला आहे, तिथंच देशभरातही काहीशी अशीच स्थिती आहे. पूर्वोत्तर भारतासह उत्तरेकडील हिमालय पर्वतरांग वगळता देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये उन्हाळा तीव्रल होत चालला आहे. हे उष्णतेचं पर्व आणखी भीषण होईल असा हवामान विभागाचा इशारा असतानाच उष्माघातापासून बचाव करण्याचं आवाहनही नागरिकांना करण्यात येत आहे. याच उकाड्यामध्ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.
मध्य प्रदेशातील शिवपुरी इथं एका कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी त्यांच्या वक्तव्यानं अनेकांच्या नजरा वळवल्या. देशातील वाढत्या उष्णतेवर त्यांनी एक रामबाण उपाय सांगत आपण तरुण दिसत असलो तरीही आपली आत्मा जुनी आहे असं म्हणत खिशातून कांदा काढून दाखवला.
‘मी माझ्या कारमध्ये एअर कंडिशनिंग (AC) वापरत नाही, किंवा वातानुकूलित वातावरणात बसतही नाही. जेव्हा लोक मला विचारतात, तेव्हा मे आणि जूनच्या 51 अंश सेल्सिअसच्या उष्णतेत मी म्हणतो, ‘ये चंबलकी चमडी है'. त्यांच्या या वक्तव्यावर उपस्थितांनी उत्स्फूर्त दाद दिली.
पुढं शिंदे म्हणाले, ‘मी तुम्हाला आणखी एक गोष्ट सांगतो, मी दिसायला थोडा तरुण आहे, पण माझा आत्मा खूप जुना आहे. तुमच्या खिशात एक कांदा ठेवा. तुम्हाला काहीही होणार नाही. आजच्या काळात, प्रत्येकजण कसलेसे डबे घेऊन फिरत आहे आणि पाहा दळणवळण मंत्री कांदे घेऊन फिरत आहेत. या जुन्या गोष्टी आहेत. आयुर्वेदाची प्रगती होत असताना, आपण या गोष्टी विसरता कामा नये.’
— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) April 26, 2026
शिंदे यांनी उन्हाळ्यात खिशात/ सोबत कांदा ठेवण्याचा सल्ला दिला. त्यांचा असा विश्वास आहे की खिशात कांदा ठेवल्यास उष्माघातापासून (Sunstroke) बचाव करता येतो आणि कडक उन्हाचा शरीरावर परिणाम होत नाही. एकिकडे शिंदे यांचा पारंपरिक उपाय सांगणारा सल्ला देतानाचा व्हिडीओ व्हायरल होत असतानाच त्यावर राजकीय वर्तुळातून मात्र संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यापैकी एक प्रतिक्रिया आहे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांची.
"महाराज की जय हो’’, असं म्हणत त्यांनी सर्व भाजप नेत्यांच्या वातानुकुलित कार परत घेतल्या पाहिजेत. त्यंनी सर्वांनीच खिशात कांदा घेऊन फिरलं पाहिजे असं म्हणताना राजघराण्यात जन्मलेल्या शिंदे यांच्या साधेपणाचं प्रदर्शन पाहून कौतुक करावं तितकं कमीच, असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला. मात्र नेटकऱ्यांना पुन्हा एकच प्रश्न पडला , की उकाड्यात कांदा खरंच उपयोगाचा ठरतो?
अनेक ग्रामीण भागांमध्ये कांदा शरीरातील उष्णता शोषून घेतो आणि उष्माघातापासून बचाव करण्यास मदत करतो अशी समजूत आहे. याच कारणास्तव महाराष्ट्रातही अनेक भागांत नागरिक उन्हाळ्यात सोबत कांदा ठेवतात. हा एक पारंपरिक उपाय आहे. तरीही उष्माघाताची लक्षणं दिसल्यास वैद्यकिय सल्ला घेणं कधीही उत्तम.