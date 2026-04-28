  'चंबल की चमडी'; खिशात कांदा घेऊन फिरतात ज्योतिरादित्य शिंदे, भर सभेत सांगितला उकाड्यावरील रामबाण उपाय

Union Minister Jyotiraditya Scindia on heatwave and onion remedy : देशभरात उकाडा प्रचंड वाढत असतानाच आता त्यापासून बचाव करण्यासाठी अनेक उपाय योजले जात आहेत. त्यातच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांचं वक्तव्य लक्ष वेधत आहे.

सायली पाटील | Updated: Apr 28, 2026, 10:50 AM IST
Union Minister Jyotiraditya Scindia shares his opinion on keeping an onion during heatwave as a traditional remedy

Union Minister Jyotiraditya Scindia on heatwave and onion remedy : जिथं महाराष्ट्रात पारा 46.9 अंश सेल्सिअसवर पोहोचला आहे, तिथंच देशभरातही काहीशी अशीच स्थिती आहे. पूर्वोत्तर भारतासह उत्तरेकडील हिमालय पर्वतरांग वगळता देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये उन्हाळा तीव्रल होत चालला आहे. हे उष्णतेचं पर्व आणखी भीषण होईल असा हवामान विभागाचा इशारा असतानाच उष्माघातापासून बचाव करण्याचं आवाहनही नागरिकांना करण्यात येत आहे. याच उकाड्यामध्ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.

मध्य प्रदेशातील शिवपुरी इथं एका कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी त्यांच्या वक्तव्यानं अनेकांच्या नजरा वळवल्या. देशातील वाढत्या उष्णतेवर त्यांनी एक रामबाण उपाय सांगत आपण तरुण दिसत असलो तरीही आपली आत्मा जुनी आहे असं म्हणत खिशातून कांदा काढून दाखवला.

उन्हाळा आणि कांद्याचा काय संबंध?

‘मी माझ्या कारमध्ये एअर कंडिशनिंग (AC) वापरत नाही, किंवा वातानुकूलित वातावरणात बसतही नाही. जेव्हा लोक मला विचारतात, तेव्हा मे आणि जूनच्या 51 अंश सेल्सिअसच्या उष्णतेत मी म्हणतो, ‘ये चंबलकी चमडी है'. त्यांच्या या वक्तव्यावर उपस्थितांनी उत्स्फूर्त दाद दिली.

पुढं शिंदे म्हणाले, ‘मी तुम्हाला आणखी एक गोष्ट सांगतो, मी दिसायला थोडा तरुण आहे, पण माझा आत्मा खूप जुना आहे. तुमच्या खिशात एक कांदा ठेवा. तुम्हाला काहीही होणार नाही. आजच्या काळात, प्रत्येकजण कसलेसे डबे घेऊन फिरत आहे आणि पाहा दळणवळण मंत्री कांदे घेऊन फिरत आहेत. या जुन्या गोष्टी आहेत. आयुर्वेदाची प्रगती होत असताना, आपण या गोष्टी विसरता कामा नये.’

शिंदे यांनी उन्हाळ्यात खिशात/ सोबत कांदा ठेवण्याचा सल्ला दिला. त्यांचा असा विश्वास आहे की खिशात कांदा ठेवल्यास उष्माघातापासून (Sunstroke) बचाव करता येतो आणि कडक उन्हाचा शरीरावर परिणाम होत नाही. एकिकडे शिंदे यांचा पारंपरिक उपाय सांगणारा सल्ला देतानाचा व्हिडीओ व्हायरल होत असतानाच त्यावर राजकीय वर्तुळातून मात्र संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यापैकी एक प्रतिक्रिया आहे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांची.

"महाराज की जय हो’’, असं म्हणत त्यांनी सर्व भाजप नेत्यांच्या वातानुकुलित कार परत घेतल्या पाहिजेत. त्यंनी सर्वांनीच खिशात कांदा घेऊन फिरलं पाहिजे असं म्हणताना राजघराण्यात जन्मलेल्या शिंदे यांच्या साधेपणाचं प्रदर्शन पाहून कौतुक करावं तितकं कमीच, असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला. मात्र नेटकऱ्यांना पुन्हा एकच प्रश्न पडला , की उकाड्यात कांदा खरंच उपयोगाचा ठरतो?

खरंच कांदा फायद्याचा ठरतो?

अनेक ग्रामीण भागांमध्ये कांदा शरीरातील उष्णता शोषून घेतो आणि उष्माघातापासून बचाव करण्यास मदत करतो अशी समजूत आहे. याच कारणास्तव महाराष्ट्रातही अनेक भागांत नागरिक उन्हाळ्यात सोबत कांदा ठेवतात. हा एक पारंपरिक उपाय आहे. तरीही उष्माघाताची लक्षणं दिसल्यास वैद्यकिय सल्ला घेणं कधीही उत्तम.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

