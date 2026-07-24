/नरेंद्र मोदींच्या सल्ल्यानंतर केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा, राष्ट्रपतींकडून तडकाफडकी मंजुरी

राजधानी दिल्लीतून मोठी बातमी समोर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळात रेल्वे राज्यमंत्रीपद भूषवणाऱ्या रवनीत सिंग बिट्टू यांनी शुक्रवारी (24 जुलै 2026) राजीनामा दिला. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यानुसार, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रवनीत सिंग बिट्टू यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील राजीनामा तात्काळ प्रभावाने स्वीकारला आहे. राष्ट्रपती भवनाकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार रवनीत सिंह बिट्टू यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला आहे.
रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू हे राज्यसभेचे सदस्य होते. त्यांचा कार्यकाळ 21 जून 2026 रोजी संपला होता. 18जून रोजी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने त्यांना पुन्हा उमेदवारी दिली नव्हती. असं असतानाही दरम्यानच्या काळात त्यांना पद सोडण्यास सांगण्यात आलं नाही आणि अखेरीस शुक्रवारी (24 जुलै 2026) पंतप्रधान मोदींच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला.
रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा दिलेला राजीनामा आणि त्यांना राज्यसभेवर पुन्हा उमेदवारी न देण्याचा भाजपाचा निर्णय हे सर्व तडकाफडकी झालेलं नाही. वास्तविक, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार असल्याची चर्चा दीर्घकाळापासून सुरू होती आणि संभाव्य बदलांच्या या चर्चेत रवनीत सिंग बिट्टू यांचे नाव वारंवार घेतले जात होते.
त्याच वेळी, पंजाबमध्ये आपली तळागाळातील पकड मजबूत करण्यास उत्सुक असलेला भारतीय जनता पक्ष (भाजप) रवनीत सिंग बिट्टू यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राज्याच्या राजकारणात आणू शकतो, अशीही चर्चा होती; म्हणजेच, पक्षाची संघटनात्मक ताकद वाढवण्यासाठी त्यांना पंजाबच्या सक्रिय राजकारणात उतरवले जाऊ शकते आणि आगामी पंजाब विधानसभा निवडणुकीत त्यांना एखादी महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते