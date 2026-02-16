English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
असुरक्षित लैंगिक संबंध की आणखी काही...हरियाणात 15 दिवसांमध्ये 20 जणांचा मृत्यू कसा झाला?

हरियाणाच्या पलवलमधील चायासा गावात गेल्या 15 दिवसांमध्ये 20 जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गावकरी सांगतात, पहिले ताप येतो आणि मग 48 तासांमध्ये रुग्णाचा मृत्यू होतो. आरोग्य विभागही या घटनेमुळे हादरला असून या घटनेमागे नेमकं कारण काय आहे याचा शोध घेत आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Feb 16, 2026, 08:39 PM IST
हरियाणाच्या पलवलमधील चायासा गावात गेल्या 15 दिवसांपासून भीतीदायक वातावरण आहे. इथे गेल्या 15 दिवसांमध्ये 20 जणांचा मृत्यू झाला आहे. गावकऱ्यांनी असा दावा केला आहे की, पहिल्यांदा ताप येतो आणि त्यानंतर 48 तासांमध्ये रुग्णाचा मृत्यू होतो. आरोग्या तज्ज्ञानुसार बऱ्याच प्रकरणात यकृताची जळजळ किंवा यकृत निकामी झाल्याचा तपासातून समोर आलं आहे.

असुरक्षित लैंगिक संबंध की आणखी काही...

डॉक्टर सांगतात की, या घटनेनंतर गावातील लोकांची नियमितपणे तपासणी करण्यात आली. ज्यात 600 लोकांची आरोग्य तपासणी झाली. यात 29 लोकांना हेपेटायटीस सी आणि तीन लोकांना हेपेटायटीस बीची चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे. हे दोन्ही आजार दूषित रक्त आणि असुरक्षित लैंगिक संबंधांमुळे होतात. त्यामुळे या मृत्यूमागे दूषित पाणी की अजून कारण आहे याचा शोध घेणं सुरु आहे.  

दरम्यान, गावकरी या मृत्यूंमागे दूषित पाणी असल्याचे सांगत हकीमुद्दीन यांनी सांगितलं की, 24 वर्षीय दिलशादचा 11 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू झाला. त्याला दोन दिवसांपूर्वी ताप आला होता आणि त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले होते. पण 48 तासांत डॉक्टराने त्याला मृत घोषित केले. हकीमुद्दीन यांनी पुढे सांगितलं की, गाव पाण्याने वेढलेले असून गावाला पुरवले जाणारे पिण्याचे पाणी टँकरमधून देण्यात येतं. जे घरात साठवले जाते आणि महिनो महिने साठवलं जातं. त्यांना शंका आहे की हेच कारण गावातील मृत्यू तांडवामागील असावं. तर आरिफ म्हणाला की त्याच्या पत्नीलाही हिपॅटायटीस झाला होता आणि ती बरी झाली. गावात एक कालवा वाहतो, ज्यात दूषित पाण्याचा प्रवाह असतो. हेच पाणी शेतीसाठी वापरले जाते, ज्यामुळे गावात मृत्यू होत आहेत. 

अली शेर म्हणाला, 'माझी येथे चाचणी झाली आणि मला हेपेटायटीस सी असल्याचे आढळलं. माझ्या पत्नीलाही कावीळ आहे. डॉक्टर नेमकं आजारामागील कारण सांगितल पण, मी काही चूक केली असे नाही. मी फक्त गुटखा खात असतो. पाण्याची समस्या आहे, पण आता मी आरओ पाणी पितो. मी बिस्लेरीची बाटली खरेदी केली आहे. मला सध्या अस्वस्थ वाटत आहे आणि माझे डोके जड आहे.'

आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळेही मृत्यू

दुसरीकडे, 14 वर्षांचा शारिकचा मृत्यू 27 जानेवारी रोजी झाला. सुरुवातीला शारिकला ताप आणि उलट्या यांसारखी लक्षणे जाणवली आणि नंतर त्याची प्रकृती इतकी बिघडली की त्याचा मृत्यू झाला. शारिकची आईने आरोग्य सेवांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं असून त्या म्हणाल्यात की, जेव्हा तो गेला तेव्हा तिचा मुलगा इतका आजारी नव्हता, पण रुग्णालयात आरोग्यसेवेच्या अभावामुळे त्याचा मृत्यू झाला.

