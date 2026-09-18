/मान्सून असतानाच बर्फवृष्टी सुरु, भारतातच्या हवामानात महाभयानक बदल; मोठ्या धोक्याचा इशारा

जम्मू आणि काश्मीरसह हिमाचल प्रदेशात अवकाळी बर्फवृष्टी : भारतात मान्सूनची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. अशातच आता भारतातच्या हवामानात महाभयानक बदल झाला आहे. मान्सून सुरु असतानाच बर्फवृष्टी सुरु झाला आहे. जम्मू आणि काश्मीरसह हिमाचल प्रदेशात अवकाळी बर्फवृष्ट सुरु झाली आहे. मान्सूनचा परतची हंगाम सुरु होण्यापूर्वी हिमाचल प्रदेशचे वातावरण अचानक बदलले आहे. सप्टेंबरच्या मध्यात राज्यातील उंच पर्वतीय खिंडींमध्ये या हंगामातील पहिल्या हिमवृष्टीची नोंद झाली.
हिमवृष्टी आणि पावसामुळे राज्यातील तापमान 8.2 अंशांपर्यंत खाली आले आहे. रोहतांग पास, शिंकुला, बरालाचा ला आणि कुंझुम पास येथे 4 ते 6 इंच ताज्या बर्फवृष्टीची नोंद झाली आहे, तर राज्यातील अनेक ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची नोंद झाली आहे. जम्मू आणि काश्मीर तसेच हिमाचल प्रदेशच्या उंच भागांमध्ये अवकाळी हिमवृष्टी झाली आहे. नैऋत्य मान्सून भारतातून माघारीची तयारी करत असतानाच पर्वतांमध्ये थंडीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लाहौल -स्पिती आणि मनालीला जोडणाऱ्या प्रमुख खिंडींमध्ये बर्फ साचल्याने घसरण्याचा धोका वाढला आहे. प्रशासनाने पर्यटक आणि स्थानिक चालकांना उंच खिंडींकडे अनावश्यक प्रवास न करण्याचा कडक इशारा दिला आहे.
काश्मीरमधील प्रसिद्ध गुलमर्ग स्की रिसॉर्टच्या वरच्या भागात हंगामातील पहिली हिमवृष्टी झाली, तर अफारवत आणि गोंडोला फेज २ च्या आसपासच्या भागात रात्रीच्या वेळी बर्फवृष्टी झाली आहे. उंच उतारांवर बर्फाचा पातळ थर पसरल्याने, या लोकप्रिय पर्यटन स्थळांवर सध्या हिवाळ्यासारख्या फिल येत आहे. उत्तर काश्मीरच्या बांदीपोरा जिल्ह्यातील सीमावर्ती गुरेझ सेक्टरमधील तुलेल व्हॅली आणि काबुली गली येथेही हिमवृष्टी झाल्याचे वृत्त आहे.
भारताच्या हवामानात मोठा बदल झाला आहे. पाऊस सुरु असतानाच अचानक अचानक हिमवर्षाव सुरु झाला आहे. भारताच्या हवामानात ऋतू बदल होत आहे. नैऋत्य मान्सून अंतिम टप्प्यात पोहचण्याआधीच वायव्य भारतातून त्याच्या माघारीसाठी परिस्थिती अधिकाधिक अनुकूल होत आहे.