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मान्सून असतानाच बर्फवृष्टी सुरु, भारतातच्या हवामानात महाभयानक बदल; मोठ्या धोक्याचा इशारा

मान्सून अंतिम टप्प्यात पोहचण्याआधीच जम्मू आणि काश्मीरसह हिमाचल प्रदेशात अवकाळी बर्फवृष्टी सुरु झाली आहे. भारतातच्या हवामानात महाभयानक बदल होताना दिसत आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 19, 2026, 12:03 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:03 AM IST
मान्सून असतानाच बर्फवृष्टी सुरु, भारतातच्या हवामानात महाभयानक बदल; मोठ्या धोक्याचा इशारा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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