Dead Patient Alive : खड्ड्यातून गेली ऍम्ब्युलन्स अन् जिवंत झाली ब्रेन डेड महिला, डॉक्टर देखील हैराण

चमत्कार होत नाही असं कोणं म्हणतं... ब्रेन डेड घोषित केलेल्या महिलेवर अंत्यसंस्काराची तयारी सुरु होती. तिला ऍम्ब्युलन्समधून घेऊन जात असताना अचानक तिचा श्वास सुरु झाल्याचा प्रकार घडला आहे. ज्या महिलेवर काही वेळात अंत्यसंस्कार होणार होते ती बचावली आहे. नियतीच्या मनात काहीस वेगळंच होतं. कुठे घडलाय हा चमत्कार? ही गोष्ट आहे जिल्हा न्यायालयात कर्तव्यावर असलेल्या विनिता शुक्ला यांची. अचानक तब्बेत बिघडल्यामुळे जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. डॉक्टरांनी ब्रेन डेड घोषित केलं. त्यानंतर विनिता शुक्ला यांना घरी नेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ऍम्ब्युलन्समध्ये जे घडलं ते सगळ्यांनाच चकित करणार होतं.
22 फेब्रुवारी रोजी, पिलीभीतमधील गोकुलपुरम कॉलनीतील रहिवासी विनिता शुक्ला अचानक तिच्या घरात कोसळली. तिचे कुटुंब घाबरले आणि तिने तिला ताबडतोब जिल्हा रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांनी तिची प्रकृती गंभीर असल्याचे घोषित केले आणि तिला उच्च केंद्रात रेफर केले. त्यानंतर, तिच्या कुटुंबाने तिला बरेलीतील एका मोठ्या खाजगी रुग्णालयात नेले, जिथे तिला दोन दिवस व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, ती पूर्णपणे बेशुद्ध होती. तिचे हातपाय सुन्न झाले होते आणि तिच्या डोळ्यांच्या बाहुल्या पसरल्या होत्या. डॉक्टरांनी कुटुंबाला सांगितले की रुग्णाची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे आणि व्हेंटिलेटर काढून टाकल्याने तिचा मृत्यू होऊ शकतो.
डॉक्टरांच्या विधानाने कुटुंब हताश झाले. 24 फेब्रुवारी रोजी, विनिता यांचे पती, कुलदीप शुक्ला, तिला रुग्णवाहिकेतून घरी परत आणत होते. अंत्यसंस्काराची तयारी आधीच सुरू झाली होती आणि नातेवाईक तिला निरोप देण्यासाठी जमले होते. मात्र ऍम्ब्युलन्समध्ये वेगळाच प्रकार घडला. म्हणतात ना, 'देव तारी त्याला कोण मारी.'
दरम्यान, रुग्णवाहिकेत, विनिता यांच्या शरीराला अचानक एक जोरदार धक्का बसला. तिच्या कुटुंबियांना लक्षात आले की तिला श्वास घेण्यास सुरुवात झाली आहे. धक्का बसल्याने कुटुंबियांनी तिला ताबडतोब अंतिम संस्कारासाठी नेण्याऐवजी पिलीभीत येथील न्यूरो सिटी हॉस्पिटलमध्ये नेले. डॉक्टरांनी ताबडतोब उपचार सुरू केले. 14 दिवसांच्या सतत उपचारानंतर, विनीताची प्रकृती झपाट्याने सुधारली आणि तिला अखेर रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला, ती पूर्णपणे बरी झाली. सध्या, महिलेच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे आणि ती चमत्कारापेक्षा कमी नाही असे म्हटले जात आहे.
न्यूरो सिटी हॉस्पिटलचे डॉ. राकेश सिंग म्हणाले की, महिलेच्या ब्रेन डेडनंतर कुटुंबाने अंत्यसंस्काराची सर्व तयारी आधीच केली होती. जेव्हा रुग्णाला अचानक शुद्धीवर आले तेव्हा त्यांनी तिला माझ्याकडे आणले. मलाही त्याची अपेक्षा नव्हती, कारण तिचे हातपाय आणि डोळ्याच्या बाहुल्या पसरल्या होत्या. कुटुंबाच्या विनंतीनुसार मी महिलेला दाखल केले. ही देवाची इच्छा होती आणि रुग्णाच्या कुटुंबाने तिच्यावर विश्वास ठेवला, ज्यामुळे तिचा जीव वाचला.