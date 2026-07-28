/एकाच पंख्याला लटकलेले दिसले भाऊ-बहिणीचे मृतदेह; दुहेरी आत्महत्येने परिसर हादरला, कारण खूपच धक्कादायक!

उत्तर प्रदेशातील एका कुटुंबाला हादरवून टाकणारी घटना समोर आली आहे. घरातील भाऊ आणि बहिणीने एकाच छताच्या पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे उघड झाले. दोघांचे मृतदेह एकाच खोलीत आढळल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले. या दुर्दैवी घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिस विविध अंगांनी तपास करत आहेत.
प्राथमिक माहितीनुसार, घरातील इतर सदस्यांनी खोलीचा दरवाजा बराच वेळ उघडला जात नसल्याने संशय व्यक्त केला. दरवाजा उघडल्यानंतर दोघेही एकाच पंख्याला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळले. आत्महत्या केलेले दोघेजण भाऊ-बहिण होते.हा प्रकार पाहून कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला. त्यांनी तातडीने स्थानिक पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून आवश्यक पुरावे गोळा केले असून, फॉरेन्सिक तपासालाही महत्त्व दिले जात आहे.
या घटनेमागे कौटुंबिक वाद, मानसिक तणाव, आर्थिक अडचणी किंवा इतर कोणतेही कारण आहे का, याचा तपास पोलिस करत आहेत. घटनास्थळावरून काही पुरावे मिळाले आहेत का, तसेच कोणती चिठ्ठी (Suicide Note) सापडली आहे का, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. कुटुंबीय, नातेवाईक आणि परिसरातील नागरिकांचे जबाब नोंदवून पोलिस संपूर्ण घटनाक्रम समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
घटना उघडकीस आल्यानंतर सोशल मीडियावर आणि स्थानिक पातळीवर विविध तर्क-वितर्क व्यक्त केले जात आहेत. मात्र, अधिकृत चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही अफवा किंवा अप्रमाणित माहितीकडे विश्वासाने पाहू नये, असे पोलिसांनी आवाहन केले आहे. मुलगी ही नात्याने मुलाची आत्येबहीण होती. दोघांमध्ये प्रेमाचे नाते असल्याची माहिती समोर येत आहे. पण याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. तपासातून समोर येणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारेच या प्रकरणाचे नेमके कारण स्पष्ट होईल.
या प्रकरणात पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे. मोबाईल फोन, कॉल रेकॉर्ड, डिजिटल पुरावे आणि इतर तांत्रिक बाबींचीही तपासणी केली जात आहे. शवविच्छेदन अहवाल आणि फॉरेन्सिक तपासाचा निष्कर्ष आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण आणि घटनाक्रम अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. संबंधित सर्व बाबींची पडताळणी करूनच अंतिम निष्कर्ष जाहीर केला जाईल.