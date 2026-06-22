/Crime: वहिनीचा दीरात जीव गुंतला; नवरा वाटू लागला अडथळा; कौटुंबिक नातेसंबंधांना काळिमा फासणारी घटना!

उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे कौटुंबिक नातेसंबंधांना काळिमा फासणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अनैतिक संबंधांच्या संशयातून एका व्यक्तीचा खून करण्यात आल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. या प्रकरणात मृत व्यक्तीचा सख्खा भाऊ आणि त्याची पत्नी यांना पोलिसांनी अटक केली असून, दोघांनी मिळून हा कट रचल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, आरोपी भावाला आपल्या पत्नीचे आणि मृत भावाचे अनैतिक संबंध असल्याचा संशय होता. या संशयामुळे घरात अनेकदा वाद होत होते. कालांतराने हा संशय अधिक तीव्र झाला आणि त्यातूनच भावाने आपल्या पत्नीसोबत मिळून भावाचा कायमचा काटा काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे तपासात समोर आले आहे.
मृत व्यक्ती अचानक बेपत्ता झाल्यानंतर कुटुंबीय आणि स्थानिकांनी शोधमोहीम सुरू केली होती. सुरुवातीला बेपत्ता झाल्याची नोंद करण्यात आली. मात्र तपासादरम्यान पोलिसांना काही विसंगती आढळल्या. मृताच्या हालचाली, मोबाईल लोकेशन आणि कुटुंबीयांच्या जबाबांमध्ये तफावत असल्याने पोलिसांनी चौकशीची दिशा बदलली.
चौकशीदरम्यान आरोपींच्या वक्तव्यांमध्ये सातत्याने बदल होत असल्याने पोलिसांचा संशय अधिक बळावला. तांत्रिक पुरावे, कॉल डिटेल्स आणि इतर माहितीच्या आधारे चौकशी करण्यात आली. अखेर आरोपी भावाने गुन्ह्याची कबुली दिल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर पत्नीचीही भूमिका समोर आली. दोघांनी मिळून खून केल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.
गुन्हा केल्यानंतर पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी आरोपींनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. मृतदेह लपवणे, घटनेबाबत चुकीची माहिती देणे आणि तपास भरकटवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप आहे. मात्र पोलिसांच्या सतर्क तपासामुळे संपूर्ण कट उघडकीस आला.
ही घटना केवळ एका खुनाची नसून संशय, अविश्वास आणि बिघडलेल्या कौटुंबिक नात्यांचे गंभीर परिणाम दाखवणारी आहे. कोणत्याही संशयावर कायदा हातात घेण्याऐवजी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. आरोपींना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर या प्रकरणातील सर्व तथ्ये अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. या घटनेने आग्रा परिसरासह संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली असून, कौटुंबिक वाद किती टोकाला जाऊ शकतात याचे हे एक गंभीर उदाहरण मानले जात आहे.