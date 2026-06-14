/UP Crime: तीन मुलांच्या बापाचे लज्जास्पद कृत्य; तरुणीवर अत्याचार करून अश्लील व्हिडिओ मित्रांना पाठवला!

UP Crime: उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्ह्यातून नात्याला आणि माणुसकीला काळीमा फासणारी एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तीन मुलांच्या विवाहित बापाने 20 वर्षांच्या तरुणीला आपल्या जाळ्यात ओढून तिच्यावर अत्याचार केला. एवढेच नव्हे, तर तिचे अश्लील व्हिडिओ बनवून ते आपल्या मित्रांमध्ये वाटल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह 11 जणांवर गुन्हा दाखल केला असून मुख्य आरोपीला अटक केली आहे.
मुरादाबाद येथील सिव्हिल लाइन्स पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या एका महिलेने पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. पीडितेच्या आईने दिलेल्या माहितीनुसार, भटावली गावातील रहिवासी असलेला इरफान नावाचा व्यक्ती त्यांच्या घरी वारंवार येत-जात असे. इरफान विवाहित असून त्याला तीन मुले आहेत. असे असतानाही त्याने 20 वर्षांच्या तरुण मुलीला आपल्या जाळ्यात ओढले आणि वर्ष २०२० पासून तो सलग तिचे लैंगिक शोषण करत होता.
काही दिवसांपूर्वी पीडित मुलगी फोनवर कोणाशी तरी बोलत असताना तिच्या आईने तिला पकडले. अधिक चौकशी केली असता मुलीने रडत रडत संपूर्ण आपबिती सांगितली. मुख्य आरोपी इरफान याने पीडितेचे अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड केले होते. हेच व्हिडिओ सोशल मीडियावर किंवा इंटरनेटवर व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तो तिला सतत ब्लॅकमेल करत होता आणि इच्छेविरुद्ध अत्याचार करत होता. आरोपीने मुलीला संपर्कात राहण्यासाठी एक छोटा कीपॅड मोबाईल फोन देखील दिला होता.
इरफानचे कृत्य एवढ्यावरच थांबले नाही, तर त्याने ते अश्लील व्हिडिओ भोजपूर येथील त्याचे मित्र पिंटू आणि शमशेर यांना दिले. व्हिडिओ हाती लागताच या दोन्ही मित्रांनीही पीडित तरुणीवर शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली. तरुणीने त्यांच्या मागण्यांना स्पष्ट नकार दिला असता, त्यांनीही व्हिडिओ सर्वत्र व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तिचा मानसिक आणि भावनिक छळ सुरू केला.
मुलीसोबत घडलेला हा भीषण प्रकार समोर आल्यानंतर पीडितेचे वडील जाब विचारण्यासाठी आणि तक्रार करण्यासाठी मुख्य आरोपी इरफानच्या घरी गेले होते. मात्र, तिथे आरोपीच्या कुटुंबीयांनी (त्याची आई हसीना, भाऊ शमशाद, इरशाद, मिसाल, इम्रान, दिलशाद, सलमान आणि वहिनी फरहा) त्यांचे काहीही ऐकून न घेता उलट त्यांनाच धमकावले. या नराधमांच्या कुटुंबाने पीडितेच्या वडिलांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची आणि जीवे मारण्याची धमकी देऊन घरातून हाकलून लावले.
या संवेदनशील प्रकरणी पीडितेच्या कुटुंबीयांनी पोलिसात धाव घेतल्यानंतर प्रशासनाने तात्काळ पावले उचलली. पोलीस अधीक्षक (एसपी सिटी) कुमार रणविजय सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडितेच्या आईच्या तक्रारीवरून मुख्य आरोपी इरफान, त्याची आई, भाऊ आणि मित्रांसह एकूण 11 जणांविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी मुख्य सूत्रधार इरफान याला बेड्या ठोकल्या असून, फरार असलेल्या इतर सहआरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलीस पथके रवाना करण्यात आली आहेत.