पत्नीसोबत S*x करतानाचा Video छुप्या कॅमेराने शूट केला, गर्लफ्रेंडला पाठवला अन्...; तक्रार ऐकून पोलीस थक्क

Crime News Private Viral Video: उत्तर प्रदेशमधील आग्रा येथे एक विचित्र प्रकार समोर आला आहे. येथील एका तरुणीने पत्नीसोबत शरीरसंबंध ठेवतानाचा व्हिडीओ बनवून गर्लफ्रेंडला पाठवला. हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर या तरुणाच्या गर्लफ्रेंडने तो त्याच्या पत्नीला पाठवून हा व्हिडीओ मी व्हायरल करेल अशी धमकी दिली. यानंतर पीडित तरुणीने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारावर पोलिसांनी कारवाई केली असून महिलेचा पती आणि त्याच्या गर्लफ्रेंडविरुद्ध तक्रार दाखल करुन घेतली आहे. या प्रकरणामध्ये पोलिसांकडून अधिक तपास केला जात आहे.
पीडित महिलेने पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, तिचं लग्न नोव्हेंबर 2024 मध्ये दिल्लीतील गौरव जैन नावाच्या नावाच्या तरुणाशी झालं. सुरुवातीचे काही दिवस सासरी अगदी चांगले गेले. मात्र तीन महिन्यानंतर आपल्या नवऱ्याची एक प्रेयसी असल्याचं पीडितेला समजलं. या दोघांच्या नात्याला विरोध केल्याने नवऱ्याने पाडितेला मारहाण करुन घराबाहेर काढलं. तेव्हापासून ती तिच्या माहेरी राहत होती. काही दिवसांपूर्वीच पतीच्या गर्लफ्रेंडने तिला एक व्हिडीओ पाठवून तो व्हायरल करण्याची धमकी दिली आहे.
नक्की वाचा >> लग्नमंडपात स्टेजवरच नवविहितांनी भावना अनावर; पाहुण्यांसमोर हनिमून? Video Viral
पीडितेने दिलेल्या माहितीनुसार, हा व्हिडीओ लग्नानंतरच्या पाहिल्या काही दिवसांमधील आहे. या व्हिडीओत पीडिता तिच्या पतीसोबत आहे. पीडितेने केलेल्या आरोपांनुसार तिच्या पतीने आणि त्याच्या गर्लफ्रेंडने मुद्दाम कॅमेरा लपवून ठेवला होता. या कॅमेरामध्ये पीडिता तिच्या पतीसोबत शरीरसंबंध ठेवत असल्याचं रेकॉर्ड करण्यात आलं. हा व्हिडीओनंतर आरोपी पतीने त्याच्या गर्लफ्रेंडला पाठवला. पीडितेने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वीच आपला असा व्हिडीओ काढण्यात आल्याचं पाहिल्यांदा समजलं. तो व्हिडीओ तुझ्या मोबाईलमधून डिलिट कर असं या पीडितेने तिच्या पतीच्या गर्लफ्रेंडला सांगितलं असता तिने तो व्हायरल करण्याची धमकी दिली.
पीडितेने केलेल्या दाव्यानुसार, तिने तिच्या नवऱ्याच्या गर्लफ्रेंडला लग्नापूर्वीच एका व्हिडीओ कॉलवर पाहिलं होतं. त्यावेळी पीडितेने थेट आपल्या होणाऱ्या पतीला तुला तुझ्या गर्लफ्रेंडसोबत राहायचं असेल तर मी तुझ्या मार्गातून बाजूला होईल असं सांगितलं होतं. मात्र त्यावेळी पतीने आपले त्या मुलीशी आता कोणतेही संबंध नसल्याचं सांगितल्याची माहिती पीडितेने पोलिसांना दिली आहे. लग्नादरम्यान मिळणाऱ्या हुंड्यावर नजर ठेवून माझ्या पतीने आणि त्याच्या गर्लफ्रेंडने मला जाळ्यात ओढळून अडकवल्याचा आरोपी पीडितेने केला आहे. केवळ पैशासाठी पतीने लग्न केल्याने लग्नानंतर अवघ्या तीन महिन्यांमध्ये माझं लैंगिक शोषण करण्यास सुरुवात झाल्याचं पीडितेने म्हटलं आहे. या प्रकरणात आता पोलीस आरोपी पती आणि त्याच्या गर्लफ्रेंडचा जबाब नोंदवणार आहेत. मात्र हा सारा प्रकार ऐकून पोलिसही थक्क झाल्याचं दिसून आलं.