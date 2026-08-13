/शाळेत जाण्याऐवजी प्रियकराच्या घरी गेल्या अकरावीच्या 2 विद्यार्थिनी, एकीने आयुष्य संपवलं तर दुसरीने..

उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर जिल्ह्यातील चिलकाना परिसरात दोन अल्पवयीन शाळकरी मुलींशी संबंधित धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इयत्ता ११वीत शिकणाऱ्या दोन्ही मुली शाळेत जाण्यासाठी घरातून निघाल्या; मात्र त्या शाळेत पोहोचल्याच नाहीत. नंतर त्या एका तरुणाच्या घरी असल्याची माहिती कुटुंबीयांना मिळाली. घरात दोघी गंभीर अवस्थेत आढळल्या. त्यापैकी एका मुलीचा रुग्णालयात मृत्यू झाला, तर दुसरीवर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथकाला बोलावून तपास सुरू केला आहे.
मृत मुलीच्या वडिलांच्या माहितीनुसार, ती सकाळी साडेसातच्या सुमारास नेहमीप्रमाणे शाळेत जाण्यासाठी घरातून निघाली होती. कुटुंबीयांना ती शाळेत गेल्याचेच वाटत होते. मात्र सकाळी सुमारे 9 वाजता दुसऱ्या विद्यार्थिनीच्या आईचा फोन आला आणि दोन्ही मुली शाळेत पोहोचल्या नसल्याचे समजले. त्यानंतर कुटुंबीयांनी शाळेत जाऊन चौकशी केली. शाळा प्रशासनानेही दोन्ही मुली त्या दिवशी शाळेत आल्याच नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध सुरू केला.
मुलींचा शोध सुरू असताना त्यांच्या एका मैत्रिणीने एका मुलीचे एका तरुणासोबत संबंध असल्याची माहिती कुटुंबीयांना दिल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासातून समोर आले आहे. दोन्ही मुली त्या तरुणाच्या घरी गेल्याचे कुटुंबीयांना समजले. त्यानंतर ते त्या ठिकाणी पोहोचले. घराचा दरवाजा आतून बंद होता. बराच वेळ प्रयत्न करूनही दरवाजा न उघडल्याने कुटुंबीय आणि आसपासच्या नागरिकांनी घरात जाण्याचा प्रयत्न केला. आत गेल्यानंतर दोन्ही मुली गंभीर अवस्थेत आढळल्या.
घटनेची माहिती मिळताच चिलकाना पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. दोन्ही मुलींना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. डॉक्टरांनी एका मुलीला मृत घोषित केले, तर दुसरी मुलगी गंभीर अवस्थेत असल्याने तिच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले. तिची वैद्यकीय तपासणीही करण्यात येत आहे. मृत मुलीचा मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. त्यामुळे मृत्यूचे नेमके कारण आणि घटनेपूर्वी काय घडले, याबाबत शवविच्छेदन अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
ज्या घरात दोन्ही मुली आढळल्या, त्या घरातील संबंधित तरुण घटनेनंतर फरार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. तो आपल्या वडिलांसोबत राहत असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. दरम्यान, घटनास्थळाची पाहणी करण्यात आली असून फॉरेन्सिक पथकानेही तेथून आवश्यक पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पोलिसांकडून उपलब्ध पुरावे, कुटुंबीयांचे जबाब आणि इतर संबंधित माहिती तपासली जात आहे.
सहारनपूर पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, या घटनेमागे प्रेमसंबंधाशी संबंधित वाद असण्याची शक्यता तपासली जात आहे. मात्र हा केवळ प्राथमिक तपासाचा निष्कर्ष आहे. घटनेचे नेमके कारण अद्याप निश्चित झालेले नाही. पोलिस मृत मुलीच्या कुटुंबीयांकडून तक्रार घेणार असून, शवविच्छेदन अहवाल आणि घटनास्थळावरून मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या कोणत्याही व्यक्तीवर ठोस आरोप करणे घाईचे ठरेल.
या प्रकरणात दोन्ही मुली शाळेत न जाता संबंधित ठिकाणी का गेल्या, त्यांच्यासोबत नेमके काय घडले, घटनास्थळी आणखी कोण उपस्थित होते आणि संबंधित तरुणाची भूमिका काय आहे, याचा तपास पोलिस करत आहेत. दुसऱ्या मुलीची प्रकृती सुधारल्यानंतर तिच्याकडून महत्त्वाची माहिती मिळण्याची शक्यता आहे. तिचा जबाब आणि वैद्यकीय अहवाल तपासाला दिशा देऊ शकतो. पोलिसांनी सध्या प्रकरणातील सर्व शक्यता खुल्या ठेवून तपास सुरू केला आहे.