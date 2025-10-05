मध्यरात्री कडाक्याचं भांडण अन् रागाच्या भरात पत्नीने ब्लेडने कापला...' थरकाप उडवणारी घटना!

UP Crime: नवरा-बायकोतील भांडण यात काही नवीन नाही. पण ही भांडण कुठे नेऊन थांबवायला हवीत? हे प्रत्येकाला समजायला हवं. अन्यथा असा प्रकार घडू शकतो, ज्याचा आपण विचारही करु शकत नाही. असाच एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. रात्रीच्या भांडणात पत्नीने पतीच्या प्रायव्हेट पार्टवर ब्लेडने वार केला. यानंतर तरुणाची प्रकृती गंभीर झालीय. काय आहे नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया.
उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातून एका थरकाप उडवणारी घटना समोर आली आहे. वैवाहिक कलहाने अचानक हिंसक रूप धारण केले. संतापलेल्या पत्नीने पतीच्या संवेदनशील अवयवावर धारदार ब्लेडने हल्ला चढवला. ज्यामुळे तो रक्तबंबाळ झाला. पीडित पतीने हे आरोप केले असून, त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. ही घटना गुन्नौर तहसील क्षेत्रात गेल्या शुक्रवारी मध्यरात्री घडली, ज्याने कुटुंब आणि शेजाऱ्यांना हादरवून सोडले
संभल जिल्ह्यातील गुन्नौर तालुक्यात राहणाऱ्या राजू (नाव बदललेले) यांचा विवाह बदायू जिल्ह्यातील सहसवान तालुक्यातील मिर्जापुर गावातील एका युवतीशी झाला होता. शुक्रवार रात्री उशिरा दोघे घरी असताना किरकोळ कारणावरून भांडण उग्र झाले. संतापात पत्नीने राजू यांच्या खाजगी अवयवावर ब्लेडने अचानक वार केला, ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला. चीख किंवा आरडाओरडा ऐकून घरच्यांनी धाव घेतली, पण उशीर झाला होता. राजू यांची अवस्था पाहून सर्वजण अवाक् झाले.
हल्ल्यानंतर राजू यांना तात्काळ गुन्नौर येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. तिथे प्राथमिक उपचारानंतर डॉक्टरांनी त्यांची स्थिती नाजूक असल्याचे सांगितले आणि त्यांना अलीगढ येथील जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेजमध्ये हलविण्यात आले. सध्या ते तेथे उपचार घेत असून, डॉक्टरांकडून सतत निरीक्षण केले जात आहे. या जखमेच्या तीव्रतेमुळे त्यांचे जीवन धोक्यात सापडले आहे.
लग्नानंतरपासूनच दांपत्यात वारंवार भांडणे होत असत. किरकोळ मुद्द्यांवरून मतभेद वाढत गेल्या, आणि यापूर्वीही अशा वादांची चर्चा झाली होती, अशी माहिती राजू यांच्या नातेवाईकांनी दिली. कुटुंबीयांनी त्याच्या पत्नीला समजावण्याचे प्रयत्न केले, पण यावेळी बाब हिंसक झाली. हा वाद सामान्य असावा असेल असे वाटले होते पण रात्रीच्या अंधारात असंकाही घडलं की त्याचे वाईट परिणाम पतीला भागोवे लागत आहेत.
गुन्नौर कोतवाली पोलिसांना अद्याप औपचारिक तक्रार मिळालेली नाही, तरीही घटनेच्या गंभीरतेमुळे तपास सुरू झाला आहे. थानाध्यक्ष अखिलेश प्रधान यांनी सांगितले की, पती-पत्नीमधील वैयक्तिक मतभेद हे प्राथमिक कारण दिसते. आरोपी पत्नी फरार असून, तिच्या शोधासाठी पोलिस गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत कारवाई करत आहेत. पीडिताच्या स्टेटमेंटची वाट पाहिली जात आहे.
