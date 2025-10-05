English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मध्यरात्री कडाक्याचं भांडण अन् रागाच्या भरात पत्नीने ब्लेडने कापला...' थरकाप उडवणारी घटना!

UP Crime: रात्रीच्या भांडणात पत्नीने पतीच्या प्रायव्हेट पार्टवर ब्लेडने वार केला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 5, 2025, 12:25 PM IST
मध्यरात्री कडाक्याचं भांडण अन् रागाच्या भरात पत्नीने ब्लेडने कापला...' थरकाप उडवणारी घटना!
प्रातिनिधिक फोटो

UP Crime: नवरा-बायकोतील भांडण यात काही नवीन नाही. पण ही भांडण कुठे नेऊन थांबवायला हवीत? हे प्रत्येकाला समजायला हवं. अन्यथा असा प्रकार घडू शकतो, ज्याचा आपण विचारही करु शकत नाही. असाच एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. रात्रीच्या भांडणात पत्नीने पतीच्या प्रायव्हेट पार्टवर ब्लेडने वार केला. यानंतर तरुणाची प्रकृती गंभीर झालीय. काय आहे नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातून एका थरकाप उडवणारी घटना समोर आली आहे. वैवाहिक कलहाने अचानक हिंसक रूप धारण केले. संतापलेल्या पत्नीने पतीच्या संवेदनशील अवयवावर धारदार ब्लेडने हल्ला चढवला. ज्यामुळे तो रक्तबंबाळ झाला. पीडित पतीने हे आरोप केले असून, त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. ही घटना गुन्नौर तहसील क्षेत्रात गेल्या शुक्रवारी मध्यरात्री घडली, ज्याने कुटुंब आणि शेजाऱ्यांना हादरवून सोडले

नेमकी घटना काय?

संभल जिल्ह्यातील गुन्नौर तालुक्यात राहणाऱ्या राजू (नाव बदललेले) यांचा विवाह बदायू जिल्ह्यातील सहसवान तालुक्यातील मिर्जापुर गावातील एका युवतीशी झाला होता. शुक्रवार रात्री उशिरा दोघे घरी असताना किरकोळ कारणावरून भांडण उग्र झाले. संतापात पत्नीने राजू यांच्या खाजगी अवयवावर ब्लेडने अचानक वार केला, ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला. चीख किंवा आरडाओरडा ऐकून घरच्यांनी धाव घेतली, पण उशीर झाला होता. राजू यांची अवस्था पाहून सर्वजण अवाक् झाले.

वैद्यकीय उपचार

हल्ल्यानंतर राजू यांना तात्काळ गुन्नौर येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. तिथे प्राथमिक उपचारानंतर डॉक्टरांनी त्यांची स्थिती नाजूक असल्याचे सांगितले आणि त्यांना अलीगढ येथील जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेजमध्ये हलविण्यात आले. सध्या ते तेथे उपचार घेत असून, डॉक्टरांकडून सतत निरीक्षण केले जात आहे. या जखमेच्या तीव्रतेमुळे त्यांचे जीवन धोक्यात सापडले आहे.

वारंवार भांडणे

लग्नानंतरपासूनच दांपत्यात वारंवार भांडणे होत असत. किरकोळ मुद्द्यांवरून मतभेद वाढत गेल्या, आणि यापूर्वीही अशा वादांची चर्चा झाली होती, अशी माहिती राजू यांच्या नातेवाईकांनी दिली. कुटुंबीयांनी त्याच्या पत्नीला समजावण्याचे प्रयत्न केले, पण यावेळी बाब हिंसक झाली. हा वाद सामान्य असावा असेल असे वाटले होते पण रात्रीच्या अंधारात असंकाही घडलं की त्याचे वाईट परिणाम पतीला भागोवे लागत आहेत.

पोलिसांनी काय दिली माहिती?

गुन्नौर कोतवाली पोलिसांना अद्याप औपचारिक तक्रार मिळालेली नाही, तरीही घटनेच्या गंभीरतेमुळे तपास सुरू झाला आहे. थानाध्यक्ष अखिलेश प्रधान यांनी सांगितले की, पती-पत्नीमधील वैयक्तिक मतभेद हे प्राथमिक कारण दिसते. आरोपी पत्नी फरार असून, तिच्या शोधासाठी पोलिस गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत कारवाई करत आहेत. पीडिताच्या स्टेटमेंटची वाट पाहिली जात आहे.

FAQs

संभल येथील घटनेत नेमके काय घडले आणि पतीची सध्याची स्थिती काय आहे?

उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातील गुन्नौर तालुक्यात शुक्रवारी मध्यरात्री पती-पत्नीमध्ये तीव्र वाद झाला. यात संतापलेल्या पत्नीने पतीच्या खाजगी अवयवावर ब्लेडने हल्ला केला, ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला. पीडित पतीला प्राथमिक उपचारानंतर अलीगढ येथील जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्याची प्रकृती नाजूक असून, उपचार सुरू आहेत.

या प्रकरणात पोलिसांची भूमिका काय आहे आणि तक्रार दाखल झाली आहे का?

गुन्नौर कोतवाली पोलिसांना अद्याप औपचारिक तक्रार मिळालेली नाही, परंतु घटनेच्या गंभीरतेमुळे तपास सुरू झाला आहे. थानाध्यक्ष अखिलेश प्रधान यांनी सांगितले की, हल्ल्यामागील कारणांचा शोध घेतला जात आहे आणि आरोपी पत्नी फरार आहे. तिच्या शोधासाठी पोलिस कारवाई करत असून, पीडिताच्या जबानीची प्रतीक्षा आहे.

या घटनेची पार्श्वभूमी काय आहे आणि कुटुंबीयांचे काय म्हणणे आहे?

पीडित राजू यांचा विवाह बदायू जिल्ह्यातील मिर्जापुर गावातील युवतीशी झाला होता. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, लग्नानंतरपासून दांपत्यात सतत मतभेद आणि वाद होत होते. यापूर्वीही अनेकदा भांडणे झाली होती, पण यावेळी वादाने हिंसक रूप धारण केले. पोलिसांना प्राथमिक माहितीनुसार, वैयक्तिक मतभेद हेच हल्ल्यामागील कारण असावे, परंतु तपशीलवार तपास सुरू आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
up crimeWife cuts husbands private part with a bladedispute between husband and wifeSambhal Newsपत्नीने पतीचा गुप्तांग ब्लेडने कापला

इतर बातम्या

कॅन्सर ऑपरेशन करताना डॉक्टरांकडून मोठी चूक; रुग्णाचा प्राइव...

विश्व