  • नववीतल्या विद्यार्थ्याला मित्राच्या वहिनीने नेलं हॉटेलवर अन् बनवलं वासनेचं शिकार; मुलातले बदल पाहून पालक चिंतेत!

UP Crime: आरोपी महिलेने अल्पवयीन मुलाला नैनीतालला नेले आणि त्याच्यासोबत होटलमध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 19, 2026, 04:24 PM IST
यूपी क्राइम

UP Crime: नऊवीत शिकणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याला त्याच्या मित्राच्या वहिनीने आपल्या वासनेचं शिकार बनवलं. आरोपी महिलेने अल्पवयीन मुलाला नैनीतालला नेले आणि त्याच्यासोबत होटलमध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. तिने चोरून त्याचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओही तयार केले. ही घटना 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी घडली. कुटुंबाने पोलिसांच्या मदतीने मुलाला सुखरुप परत आणले. पण त्यानंतरही तो शांत आणि अस्वस्थ राहिला. ठाकुरगंज पोलिसांनी आरोपी महिलेला अटक केली आहे. ही घटना बालकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर चेतावणी आहे. 

मुलगा वासनेचा शिकार 

आरोपी महिला ठाकुरगंज परिसरातील रहिवासी आहे. तिने मुलाच्या मित्राच्या घरी जाण्याच्या बहाण्याने 17 वर्षीय विद्यार्थ्याला बोलावले. मुलगा भेटायला गेल्यावर तिने त्याला कुटुंबाला काहीही न सांगता आपल्यासोबत नेले. तो कोणाशी संपर्क साधू शकू नये म्हणून रस्त्यात त्याचा मोबाइल आणि सिम कार्ड तोडून टाकले. ही योजना तिने आधीच तयार केल्याचे दिसते. 

अश्लील फोटो, व्हिडिओ गुप्तपणे तयार

नैनीताल पोहोचल्यावर आरोपीने मुलाला एका होटलमध्ये नेले. तिथे तिने त्याच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले आणि त्याचे अश्लील फोटो व व्हिडिओ गुप्तपणे तयार केले. मुलाला हे सर्व काही समजले नाही, पण नंतर त्याने कुटुंबीयांना सांगितले. या कृत्यामुळे मुलाचे मानसिक आरोग्य बिघडले. पोलिस तपासात हे सर्व पुरावे समोर आले आहेत. 

हरवल्याची तक्रार दाखल

मुलगा घरी न परतल्याने कुटुंबीय चिंताग्रस्त झाले. त्यांनी प्रथम आरोपीच्या घरी चौकशी केली. तेव्हा तिने मुलाला नैनीतालला नेल्याचे समजले. कुटुंबाने तत्काळ ठाकुरगंज पोलीस ठाण्यात हरवल्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत मुलाचा शोध घेतला आणि त्याला सुरक्षितपणे कुटुंबीयांच्या स्वाधीन केले.

मुलाच्या वागणुकीत बदल 

घरी परतल्यावर मुलगा सतत अस्वस्थ आणि बोलका न राहता गुमसुम राहू लागला. कुटुंबीयांना त्याची ही अवस्था पाहून काळजी वाटली. त्यांनी हळूहळू मुलाला प्रश्न विचारले. अनेक प्रयत्नांनंतर मुलाने सगळी हकीकत सांगितली. फुस लावणे, प्रवास, होटलमधील घटना आणि अश्लील कंटेट तयार केल्याचे त्याने सांगितले. मुलाच्या तोंडून सर्व प्रकार ऐकून कुटुंबीय हैराण झाले. 

कुटुंबाकडे 10 लाख रुपयांची मागणी

मुलाने केलेल्या धक्कादायक खुलाश्यानंतर कुटुंबाने पुन्हा पोलिसांत दुसरी तक्रार दाखल केली. त्यात शारीरिक संबंध, अश्लील व्हिडिओ-फोटो बनवणे आणि मानसिक त्रास यांचा उल्लेख होता. पोलिसांनी तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेतली आणि आरोपी महिलेविरुद्ध खटला दाखल केला. तपासात महिला आरोपीने कुटुंबाकडे 10 लाख रुपयांची मागणी केल्याचेही समोर आले. 

फोटो-व्हिडिओ जप्त करण्याचे काम

ठाकुरगंज पोलिसांनी आरोपी महिलेला तातडीने अटक केली. तिच्याकडे असलेले अश्लील फोटो-व्हिडिओ जप्त करण्याचे काम सुरू आहे. मुलाला मानसिक आधारासाठी समुपदेशन सुचवण्यात आले आहे. ही घटना समाजात बालकांच्या सुरक्षिततेची गरज पुन्हा अधोरेखित करते. पोलिसांनी सर्वांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. प्रकरण अद्याप न्यायालयात आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

