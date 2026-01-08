धक्कदायक! चालत्या गाडीत पोलिस निरीक्षक आणि पत्रकारचा 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

Constable, Local Journalist Rape 14-Year-Old Girl In Kanpur: उत्तरप्रदेश येथील कानपूरच्या सचेंडी भागात अत्यंत धक्कदायक घटना घडली असून रक्षकच भक्षक बनल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सचेंडी भागात 14 वर्षांच्या मुलीचे अपहरण आणि सामूहिक बलात्कार झाल्याच्या प्रकरणात एका स्थानिक पत्रकाराला ताब्यात घेण्यात आले आहे. याशिवाय यामध्ये एका पोलिस कॉन्स्टेबलही सहभागी असल्याचे सांगितले जात आहे. पोलिस कॉन्स्टेबलची भूमिका देखील तपासली जावी, असे पीडितेच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांना बुधवारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तक्रारीनुसार, अल्पवयीन मुलगी सोमवारी रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास तिच्या घरातून शौचालयासाठी बाहेर पडली होती तेव्हा एसयूव्हीमधून प्रवास करणाऱ्या दोन पुरूषांनी तिचे अपहरण केले. आरोपींपैकी एकाने पोलिसांचा गणवेश परिधान केला होता.
मुलीने पोलिसांना सांगितले की तिला सचेंडी येथील रेल्वे ट्रॅकजवळ एका निर्जन ठिकाणी नेण्यात आले, जिथे तिच्यावर जवळजवळ दोन तास गाडीत लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. नंतर तिला तिच्या घराबाहेर बेशुद्ध अवस्थेत सोडून देण्यात आले, असे तिने सांगितले. तक्रारीनुसार, पीडितेच्या भावाने सांगितले की त्याला मध्यरात्रीच्या सुमारास घराबाहेर अर्धबेशुद्ध अवस्थेत पडलेली आढळली. त्याने सांगितले की त्याने ताबडतोब ११२ वर फोन करून पोलिसांना कळवले, परंतु कोणतीही त्वरित कारवाई करण्यात आली नाही.
त्यानंतर कुटुंबाने मंगळवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला, त्यानंतर अपहरण आणि सामूहिक बलात्काराशी संबंधित कलमांखाली एफआयआर नोंदवण्यात आली.
मुलीच्या भावाने आरोप केला आहे की जेव्हा कुटुंबाने पोलिस कर्मचाऱ्यांना सांगितले की आरोपींपैकी एक पोलिस कर्मचारी आहे, तेव्हा त्यांना स्थानिक पोलिस चौकीतून परत पाठवण्यात आले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतरच गुन्हा दाखल करण्यात आला, असा दावा त्यांनी केला. सुरुवातीला तक्रारीतून आरोपींची नावे वगळण्यात आली होती.
पोलिसांनी सांगितले की पोलिस कॉन्स्टेबलची ओळख पटवून अटक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि तपास पूर्ण पारदर्शकतेने केला जात आहे यावर भर दिला. पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे आणि अहवालाची वाट पाहत आहे, असे पोलिस उपायुक्त दिनेश त्रिपाठी यांनी सांगितले.
"तपासादरम्यान, एका पोलिस हवालदार आणि शिवबरन नावाच्या स्थानिक पत्रकाराचा सहभाग समोर आला. पत्रकाराला ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि सध्या त्याची चौकशी सुरू आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्याला अटक केली जाईल," असे डीसीपी म्हणाले, तसेच या प्रकरणात सहभागी असलेल्या पोलिस हवालदाराची ओळख पटवून त्यांना अटक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
"सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत आणि तपास पूर्ण पारदर्शकतेने केला जात आहे." असे पोलिस उपायुक्त दिनेश त्रिपाठी म्हणाले.