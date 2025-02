Kumbh: चेंगराचेंगरीत मेलेल्यांचे मृतदेह...महाकुंभच्या पाणी प्रश्नावर बोलताना खासदार जया बच्चन यांचे धक्कादायक विधान

Jaya Bachchan On Kumbh Water: उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराज महाकुंभमध्ये मौनी आमवस्येच्या दिवशी झालेल्या चेंगराचेगीत 30 भाविकांना जीव गमवावा लागला. यानंतर देशातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन या आपल्या विधानामुळे वादात सापडल्या आहेत. महाकुंभबद्दल काय म्हणाल्या जया बच्चन? जाणून घेऊया.

सध्या लोकसभेत जलशक्ती विभाग घाणेरड्या पाण्यावर चर्चा करत आहे. सध्या सर्वात जास्त प्रदूषित पाणी कुठे आहे? ते कुंभमध्ये आहे. चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्यांचे मृतदेह नदीत फेकण्यात आले आहेत. त्यामुळे पाणी प्रदूषित झाल्याचे जया बच्चन म्हणाल्या. खऱ्या समस्यांकडे लक्ष दिले जात नाही.मृतदेह गंगेत टाकले गेले आणि तेच पाणी लोकांपर्यंत पोहोचत असल्याचे त्या म्हणाल्या. 'कुंभात येणाऱ्या सामान्य लोकांना कोणत्याही विशेष सुविधा मिळत नाहीत, त्यांच्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. आतापर्यंत कोट्यवधी भाविकांनी कुंभमध्ये डुबकी घेतल्याचे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले. पण सरकारची आकडेवारीही खोटी असल्याचे खासदार जया बच्चन म्हणाल्या. कोट्यवधी लोक त्या ठिकाणी आले आहेत, हे खोटे आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने लोक तिथे कसे जमू शकतात? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

#WATCH | Delhi: Samajwadi Party MP Jaya Bachchan says, "... Where is the water most contaminated right now? It's in Kumbh. Bodies (of those who died in the stampede) have been thrown in the river because of which the water has been contaminated... The real issues are not being… pic.twitter.com/9EWM2OUCJj

