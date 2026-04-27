School Holiday : आजपासून चार दिवसांसाठी शाळांना सुट्टी, सरकारी आणि खाजगी दोन्ही शाळांना लागू

School Holidays : भारतात उष्णतेची लाट पाहिला मिळते. अनेक राज्यात सूर्य आग ओकतोय. पारा दिवसेंदिवस वाढताना दिसतोय. उष्णतेमुळे नागरिकांना त्रास होतोय. त्यामुळे शिक्षण विभागाने वाढत उष्णता लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून इंदूर, ग्वाल्हेर उज्जैनमधील नर्सरी ते आठवी इयत्तेपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सुट्टी जाहीर केली आहे. हा आदेश सरकारी आणि खाजगी दोन्ही शाळांना लागू असणार आहे.
या आदेशानुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व शाळा 27 एप्रिल ते 30 एप्रिलपर्यंत बंद राहणार आहे. मुलांना उष्णतेमुळे होणाऱ्या आजारांपासून वाचवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. विभागाने दिलेल्या आदेशाचे शाळा चालकांना काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे सूचत करण्यात आले आहे.