UP Police Areest Actor: अंमली पदार्थ प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या दोघांची चौकशी केली असता या अभिनेत्याचं नाव समोर आल्यापासून पोलीस त्याच्या मागावर होते आणि अखेर सोमवारी त्याला अटक करण्यात पोलिसांना यश आलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 16, 2025, 08:04 AM IST
'फॅमिली मॅन'मधील अभिनेत्याला ड्रग्ज प्रकरणात अटक! उत्तर प्रदेशमध्ये कारवाई; पैशांसाठी 15 वर्षांपासून...
उत्तर प्रदेशमध्ये करण्यात आली कारवाई (प्रातिनिधिक फोटो)

UP Police Areest Actor: उत्तर प्रदेशमधील अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने एका अभिनेत्याला अटक केली आहे. सहाय्यक अभिनेता म्हणून या अभिनेत्याने 'फर्जी' आणि 'द फॅमिली मॅन' सारख्या लोकप्रिय वेब सिरीजमध्ये छोट्या भूमिका केल्या होत्या. एमडीएमए तस्करी रॅकेटच्या संबंधात ही कारवाई करण्यात आली आहे.

कोण आहे हा अभिनेता?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीचं नाव मन सिंग (39) आहे. आरोपी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये न्यू आग्रा पोलीस ठाण्यात नारकोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायदा, 1985 अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात जवळपास एक वर्षापासून फरार होता. विशिष्ट माहितीच्या आधारे, एएनटीएफच्या आग्रा युनिटच्या पथकाने मुंबईत त्याला शोधून काढल्यानंतर 11 डिसेंबर रोजी त्याला अटक करण्यात आली असे पोलिसांनी सांगितले. त्याला ट्रान्झिट रिमांडवर आग्रा येथे आणण्यात आले असून स्थानिक न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवल्याची माहिती यूपी एएनटीएफचे पोलीस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा यांनी दिली.

आरोपीने काय सांगितलं?

पोलिसांनी सांगितले की, चौकशीदरम्यान आरोपीने आपण मूळचे दिल्लीतील राजौरी गार्डनमधल रहिवासी असल्याचे सांगितले. 2008 मध्ये हा आरोपी अभिनेता चित्रपटसृष्टीत करिअर करण्यासाठी मुंबईला आला. सिंगने जवळपास 15 वर्षे या उद्योगात काम केल्याचा दावा केला आहे. या कालावधीत त्याने अनेक चित्रपट आणि वेब सिरीजमधील छोट्या भूमिक साकारल्या आहेत. मात्र तपास अधिकाऱ्यांना आरोपीने केवळ दोन वेबसिरीजमध्येच काम केल्याचं आढळून आलं आहे. 

मुंबई आणि गोव्यात सक्रिय

पोलिसांनी पुढे सांगितले की, मुंबईत सिंग एका व्यक्तीच्या संपर्कात आला, ज्याने त्याला अंमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये ओढले. त्यानंतर सिंग मुंबईतून अंमली पदार्थ मिळवून आग्रा आणि दिल्लीत पुरवत असे. चौकशीदरम्यान, त्याने गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून या अवैध धंद्यात सामील असल्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तपास अधिकाऱ्यांनी पुढे दावा केला की, तो मुंबई आणि गोव्यात सक्रिय होता आणि त्याने मुंबईहून थायलंडलाही अनेक दौरे केले होते. सिंगविरुद्ध दाखल झालेला हा पहिलाच फौजदारी गुन्हा आहे, असे मिश्रा यांनी सांगितले.

...म्हणून करायचा हे काम

या रॅकेटमधील त्याच्या कथित सहभागामागे आर्थिक कारणे होती, असं तपासात समोर आलं होतं. अधिकाऱ्यांच्या मते, त्याला इंडस्ट्रीत काम मिळत असले तरी, ते त्याच्या समाधानाचे नव्हते. 'मोठे यश' मिळवण्याच्या आशेने, त्याला व्यावसायिक फोटोशूट आणि इतर करिअर-संबंधित गुंतवणुकीसारख्या खर्चासाठी पैशांची गरज होती.

(आरोपी मान सिंग मध्यभागी)

कसं समोर आलं या अभिनेत्याचं नाव

पोलिसांनी सांगितले की, एमडीएमए बाळगल्या प्रकरणी यापूर्वी अटक केलेल्या दोन आरोपींच्या चौकशीदरम्यान या अभिनेत्याचं नाव समोर आले. पोलिसांनी त्याला अटक करण्यापूर्वी सहा महिन्यांपासून त्याचा मागावर होते. अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की, या रॅकेटमधील त्याच्या कथित सहभागाची पुष्टी करण्यासाठी त्यांनी कागदोपत्री पुरावे गोळा केले आहेत. फरार गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेचा भाग म्हणून सिंगला अटक करण्यात आली, असे पोलिसांनी सांगितले. त्याच्याविरुद्ध एनडीपीएस कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

