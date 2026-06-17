/शाळेच्या उन्हाळी सुट्ट्या अचानक वाढवल्या; सरकारने जाहीर केला मोठा निर्णय; सुट्टीचे कारण जाणून पालकांना मोठा दिलासा

UP School Summer Vacation: देशभरात उष्णतेचा कहर पहायला मिळत आहेत. सर्वांचेच डोळे मान्सूनकडे लागले आहेत. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये उन्हाळी सुट्ट्या संपल्या असून शाळा सुरु होत आहेत. अशातच उत्तर प्रदेश सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. शाळेच्या उन्हाळी सुट्ट्या अचानक वाढवण्या आल्या आहेत. शाळा कधी सुरु होणार याची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशात कडक उन्हाटच्या झळा बसत आहेत. तीव्र उष्णतेची लाट आली आहे. अशात सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील तीव्र उष्णता लक्षात घेऊन, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षण परिषद आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाने उन्हाळी सुट्टी वाढवण्याचा एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे.
सरकारने सुट्टी संदर्भात नवीन आदेश जारी केला आहे. सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा 15 जूनला सुरु होणार होत्या. आता शाळा 25 जून 2026 पासून पुन्हा सुरू होतील. अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण) पार्थ सारथी सेन शर्मा यांनी या संदर्भातील आदेश जारी केला आहे. नव्या आदेशानुसार उन्हाळी सुट्टीच्या वेळापत्रकात सुधारणा करण्यात आली आहे.
जून महिन्यातही तीव्र उष्णतेची लाट कायम आहे. अति तापमानामुळे 16 जूनपासून शाळा सुरू केल्यास मुलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून शाळांच्या राज्यव्यापी सुट्ट्या आता 24 जूनपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. नवीन उन्हाळी सुट्टी 20 मे ते 24 जून, 2026 पर्यंत लागू राहील.
24 जूनपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी शाळा बंद राहणार असल्या तरी, शिक्षक, शिक्षण मित्र, प्रशिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळे नियम लागू करण्यात आलेत. यांना फक्त 21 जूनपर्यंत सुट्टी असेल. 22 जून, 2026 पासून सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळेत उपस्थित राहणे बंधनकारक असेल असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आगामी सत्राची तयारी पूर्ण करण्यासाठी, यामध्ये प्रामुख्याने नवीन वेळापत्रक तयार करणे, माध्यान्ह भोजनाची (MDM) व्यवस्था सुनिश्चित करणे, नवीन पाठ्यपुस्तकांचे वाटप करणे आणि शाळेच्या परिसराची स्वच्छता या कामासाठी यांना शाळेत यावे लागणार आहे.
मुंबईसह राज्यभरात 15 जून पासून शाळा सुरु झाल्या आहेत. उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर नव्या शैक्षणिक वर्षासाठी आपापल्या वर्गात दाखल झालेल्या चिमुरड्यांच्या किलबिलाटानं शाळांमधलं वातावरण पुन्हा जिवंत झालं. पनवेलमधल्या वहाळ येथील रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळेत चक्क मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुलांचं स्वागत केलं. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही वर्गांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संवादही साधला. त्याआधी शाळेच्या पहिल्या दिवसाच्या निमित्तानं पहिली इयत्तेच्या मुलांचं औक्षण करण्यात आलं. या मुलांना गुलाबपुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. विद्यार्थ्यांच्या या स्वागत सोहळ्याचं वैशिष्ट्य ठरली ती चौथीच्या एका विद्यार्थिनीनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मुलाखत घेतली.