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शाळेच्या उन्हाळी सुट्ट्या अचानक वाढवल्या; सरकारने जाहीर केला मोठा निर्णय; सुट्टीचे कारण जाणून पालकांना मोठा दिलासा

शाळेच्या उन्हाळी सुट्ट्या संपल्यानंतर नवी उन्हाळी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. सरकारने  मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.  सुट्टीचे कारण जाणून पालकांना मात्र, मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 17, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:38 PM IST
शाळेच्या उन्हाळी सुट्ट्या अचानक वाढवल्या; सरकारने जाहीर केला मोठा निर्णय; सुट्टीचे कारण जाणून पालकांना मोठा दिलासा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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