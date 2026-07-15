/वर्गात विद्यार्थी नाही, याचा फायदा घेत शिक्षकाचे शिक्षिकेसोबत अश्लील चाळे, पत्नीने हिडन कॅमेरा लावून केला पर्दाफाश

शाळा ही विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षकांसाठी शिक्षणाचे पवित्र मंदिर मानले जाते. पण उत्तर प्रदेशातील एका सरकारी शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षिकेचा आक्षेपार्ह व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. कन्नौजमधील हा व्हिडीओमुळे शिक्षण क्षेत्रासोबत पालकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने त्या दोन्ही सरकारी शाळेतील शिक्षकांना निलंबित केलं आहे. पण व्हायरल व्हिडीओमागील सत्य तपासण्यात येत आहे. पूर्ण चौकशी झाल्यानंतर त्या दोघा शिक्षकांवर अंतिम कारवाई करण्यात येईल, असं स्पष्ट सांगण्यात आलंय.
एजन्सीच्या वृत्तानुसार हा व्हिडीओ कन्नौज जिल्ह्यातील सौरीख ब्लॉकमधील एका संयुक्त प्राथमिक शाळेतील आहे. दोन दिवसांपूर्वी हा आक्षेपार्ह व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
या व्हिडीओमध्ये एक महिला शिक्षिका खुर्चीवर बसली आणि वर्गात एकही विद्यार्थी नाही. याच गोष्टीचा फायदा घेत पुरुष शिक्षकही तिथे आला. ते दोघे हसत एकमेकांशी गप्पा मारत आहे. त्यात थोड्या वेळात तो पुरुष शिक्षक तिच्यासोबत अश्लील चाळे करतो. पण दुसरीकडे शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक माहितीनुसार हा व्हिडीओ गेल्या हिवाळ्यातील आहे. पण तो व्हिडीओ आता व्हायरल झाल्यानंतर जिल्हा प्राथमिक शिक्षण अधिकारी (बीएसए) संदीप कुमार यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
एका रिपोर्टनुसार पुरुष शिक्षक आणि त्याच्या पत्नीमध्ये गेल्या 4 वर्षांपासून फॅमिली कोर्टात केस सुरु आहे. पत्नीला संशय होता की, पतीचे शाळेतील एका महिला शिक्षिकेसोबत प्रेमसंबंध आहेत. त्या दोघांना रंगेहात पकडण्यासाठी पत्नीने शाळेत छुप्या पद्धतीने म्हणजे हिडन कॅमेरा लावण्यात आला. पतीचा कारनामा दाखवण्यासाठी पत्नीने हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला, जो सध्या तुफान व्हायरल झाला आहे.
प्राथमिक तपास अहवालात शिक्षकांचे हे वर्तन अत्यंत आक्षेपार्ह आणि विद्यार्थ्यांवर वाईट परिणाम करणारे असल्याचे सांगण्यात आलंय. या अहवालानुसार दोन्ही सहायक शिक्षकांना तडकाफडकी निलंबित केलं गेलं आहे. सखोल चौकशीनंतर दोषी आढळल्यास दोन्ही शिक्षकांवर सेवेतून हकालपट्टीची मागणी करण्यात आली आहे.
(दरम्यान व्हिडीओ आक्षेपार्ह असल्याने तो झी २४ तास दाखवणार नाही)