पाणी पुरी खाणं महिलेला पडलं महागात, जबडा झाला लॉक अन्...

पाणीपुरी हा अनेकांचा आवडता स्नॅक्स आहे. अनेकजण अतिशय चवीने पाणीपुरी खातात. पण जेव्हा तुमच्या आवडीचा पदार्थ खाणं तुम्हाला महागात पडतं तेव्हा.... असाच एक प्रकार एका महिलेसोबत घडला आहे. पाणीपुरी खाणं या महिलेच्या जीवावर बेतलं आहे.
उत्तर प्रदेशातील औरैयामध्ये एका महिलेने मोठ्या गोलगप्पासाठी तोंड उघडले आणि तिचा जबडा बंद झाला. तिचे तोंड उघडे राहिले. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झाली.
ही धक्कादायक घटना औरैया जिल्ह्यातील गौरी किशनपूर गावात घडली. इंकिला देवी नावाची एक महिला तिच्या भाचीला भेटण्यासाठी रुग्णालयात आली होती. पाणीपुरीचा स्टॉल पाहून ती हॉस्पिटलच्या बाहेर गोलगप्पा खाण्यासाठी गेली. इंकिलाने जेवण्यासाठी तोंड उघडताच तिचा जबडा निखळला आणि तिचे तोंड उघडे राहिले.
हा प्रकार बघून ती इतकी घाबरली की तिला काहीच सुचत नव्हतं. आणि विक्रेताही घाबरला. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या इतर महिलांनी इंकिला देवी यांना जिल्हा रुग्णालयात नेले, जिथे त्यांचा जबडा दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु तो अयशस्वी झाला. त्यानंतर त्यांना चिचोली मेडिकल कॉलेजमध्ये रेफर करण्यात आले.
वेदनेने महिला जोरात रडत होती. इंकिला देवी यांचा जबडा बंद असल्याचे ऐकताच, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वेदनेने महिला जोरात रडत होती. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचीही प्रकृती वाईट होती. चिचोली मेडिकल कॉलेजमध्ये सुमारे एक तासाच्या प्रयत्नानंतर अखेर त्यांचे तोंड दुरुस्त करण्यात आले. डॉक्टरांच्या मते, त्यांचा जबडा आता दुरुस्त झाला आहे. अचानक अशी घटना कशी घडली हे कोणालाही समजत नाही.
गोलगप्पांसोबतच्या या धक्कादायक घटनेने खळबळ उडाली आहे हे लक्षात घ्यावे. परिसरात चर्चा आणि अटकळ सुरू आहेत. शिवाय, इंकिला देवी यांची प्रकृती पाहून अनेक लोक गोलगप्पा खाण्यास घाबरत आहेत. विक्रेत्याचे म्हणणे आहे की तो वर्षानुवर्षे गोलगप्पा देत आहे, परंतु हे पहिल्यांदाच एखाद्यासोबत घडले आहे.