/UPI वरुन एकमेकांना पैसे पाठवले तरी लागणार Charges? बिलांवरही अतिरिक्त शुल्क? A To Z माहिती

यूपीआय व्यवहारांचा वाढता खर्च पाहता मोठ्या रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर टप्प्याटप्प्याने शुल्क म्हणजेच 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) लावण्याची शिफारस संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीने केली आहे. खासदार भर्तृहरी महताब यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यूपीआय व्यवस्था दीर्घकाळ टिकण्यासाठी उत्पन्नाचा कायमस्वरूपी मार्ग तयार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. यूपीआय व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यासाठी वित्तीय संस्थांचा अंदाजे 20700 कोटी रुपयांचा खर्च होतो. मात्र, सरकारने 'शून्य एमडीआर'मुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी केवळ 2000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. म्हणजेच प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत सरकारची मदत सुमारे 10 टक्केच आहे. ही तफावत कायम राहिल्यास यूपीआयच्या यंत्रणेवरील आर्थिक दबाव वाढू शकतो.
समितीने सर्व यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावण्याची शिफारस केलेली नाही. त्याऐवजी मोठ्या रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवरच कमी दराने शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. छोट्या दुकानदारांना या शुल्कापासून वाचवण्यावर भर देण्यात आला आहे. एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला (पीरपी) यूपीआयद्वारे पैसे पाठवताना शुल्क लागू करू नये, अशी भूमिका समितीने घेतली.
सामान्य नागरिक: एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले पैसे पाठवण्याचे व्यवहार (पीरपी) पूर्णपणे विनाशुल्क ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. मित्र, कुटुंब किंवा इतरांना पैसे पाठवण्यावर शुल्क नाही.
छोटे दुकानदार : लहान व्यापाऱ्यांना आणि दुकानदारांना या शुल्कातून सूट देण्याची शिफारस आहे. त्यामुळे त्यांना काहीही फटका बसणार नाही.
मोठे व्यापारी : केवळ मोठ्या व्यावसायिकांना भविष्यात मोठ्या यूपीआय व्यवहारांसाठी काही प्रमाणात शुल्क द्यावे लागू शकते. काही विशेष प्रकरणांत (जसे पीपीआय वॉलेट-फंडेड किंवा क्रेडिट-ऑन-युपीआय) व्यापाऱ्यांवर इंटरचेंज/एमडीआर लागू होऊ शकते, पण ते वापरकर्त्याकडून वसूल केले जात नाही.
ग्राहकांसाठी : बँक अकाउंटमधून होणाऱ्या सामान्य युपीआय व्यवहारांवर वापरकर्त्याला शुल्क नाही. म्हणजेच दुकान, बिल, ऑनलाइन शॉपिंगसाठी अतिरिक्त पैसे आकारले जाणार नाहीत. युपीआय सुरू झाल्यापासून आणि विशेषतः जानेवारी 2020 पासून ऑनलाइन पेमेंट मोफत ठेवण्यात आले आहे.
कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026 पास झाल्यानंतर कायदेशीर फ्रेमवर्क बदलला आहे, पण हे फक्त सक्षम करणारे (enabling) तरतूद आहे. यामुळे सध्या कोणतेही शुल्क लागू झालेले नाही आणि रोजच्या व्यवहारावर वापरकर्त्यांना शुल्क लागणार नाही, असे अर्थ मंत्रालय आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे.